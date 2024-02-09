Белорусские пользователи Ozon пожаловались на сбои в работе маркетплейса

Опубликовано: 09.02.2024 08:31 , Обновлено: 09.02.2024

Пользователи популярного маркетплейса Ozon из Беларуси и России вечером в четверг, 8 февраля, столкнулись со сбоями в работе торговой площадки. Кто-то пожаловался на неработающий сайт, кто-то - на неработающий поиск в фирменном приложении, у кого-то пропали все товары из корзины.

Сбои в работе одной из крупнейших российских торговых интернет-площадок зафиксировал и сервис отслеживания работоспособности сайтов Downradar. По его данным, в 17:07 по минскому времени был зафиксирован 661 отчет о сбоях, причем большинство из них - в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске и Минске.

Инфографика сервиса Downradar

Позднее о кратковременном сбое отчиталась и пресс-служба OZON, заявив, что” работа сервиса уже восстановлена”, сообщило агентство Sputnik.

Отметим, что ранее стало известно о нововведениях в работе OZON и ещё одного крупного интернет-магазина - Wildberries. По данным портала PRIMPRESS, они “коснутся всех клиентов таких площадок”.

Так, OZON с 7 февраля полностью прекратил работу своей службы поддержки в так называемом живом формате, перейдя на чат-боты (переводить на специалистов пообещали лишь при “более позднем подключении”).

В свою очередь клиентов маркерплейса Wildberries лишили возможности изменять номер мобильного телефона, привязанный к личному кабинету. Можно ли будет после этого нововведения восстанавливать прежний аккаунт при смене номера или при потере доступа к своему номеру и какой будет алгоритм действий в этом случае, в компании пока не пояснили.