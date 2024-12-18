"Взял выходной и не пришел" - В Литве пропал новый министр юстиции. Его обвинили в вечеринке с проститутками

Опубликовано: 18.12.2024 16:16 , Обновлено: 18.12.2024

В Литве разразился скандал с новым министром юстиции Римантасом Моцкусом. Тот не явился вовремя в своё ведомство, чтобы принять работу министерства от своего преемника. В результате с первого же дня на новом посту новый руководитель литовского Минюста оказался объектом для критики: ему припомнили даже скандальную вечеринку с проститутками.

После приведения к присяге нового Кабинета министров Моцкуса ожидали в Минюсте его бывший глава Эвелина Добровольская и другие сотрудники, чтобы формально передать работу министерства, подписать соответствующий акт приема-передачи дел и поздравить нового руководителя. Но сотрудники Минюста так его и не дождались в первый день работы.

“После присяги парень берет выходной и просто не появляется в министерстве, хотя народ в министерстве ждет с утра, цветы заказаны, ящики очищаются от пыли, а персонал ждет данных о том, кого новое руководство желает принять на работу”, - упрекнула своего преемника Добровольская.

Она выложила у себя на страничке в Facebook фотографию, на которой сидит за рабочим столом в своём уже бывшем кабинете, с папкой бумаг и в гордом одиночестве.

“Вот как мы живем. На фото я в одностороннем порядке подписываю акт о передаче дел министерства и жду министра, который так и не пришел”, - написала экс-министр.

По словам Добровольской, после церемонии принятия присяги все остальные министры смогли появиться в своих министерствах и приступить к своим прямым обязанностям, за исключением Моцкуса.

В комментарии изданию LRT Моцкус объяснил, что он просто не успел приехать в министерство после принятия присяги. Как он пояснил, присяга министров в Сейме была продлена, позже министры встретились с новым премьер-министром Гинтаутасом Палукасом, а подписать документы в министерстве ему удалось лишь на следующее утро.

Литва определилась с должностью нового премьер-министра

При этом, по словам Добровольской, традиционного двустороннего подписания акта приема-передачи так и не произошло. Экс-министр заявила, что так и не получила от своего преемника приглашения.

Тем временем литовский телеканал TV3 припомнил новому министру юстиции давнюю историю с его участием. По данным канала, ещё в 2006 году он был среди участников скандальной вечеринки, устроенной по случаю дня рождения главы Отдела экологии и нарушения порядка Главного комиссариата полиции Вильнюса Альгимантаса Минкаускаса. На этой вечеринке в качестве развлечения были также приглашены стриптизёрши, которые, как утверждают некоторые СМИ, “работали проститутками”.

Моцкус в то время был простым сотрудником отдела экологии и нарушения порядка. Однако, комментировать эту историю и фотографии, которые опубликовали некоторые издания, Моцкус, вступивший в новую должность, категорически отказался.

“На эту тему не будет никаких комментариев, это нельзя комментировать, это была частная вечеринка, неважно, когда была эта вечеринка и сколько людей на ней было”, – заявил каналу TV3 новый глава Минюста.

Ранее Telegraf.news рассказал, что несмотря на то, что на прошедших в конце октября парламентских выборах Литовская социал-демократическая партия, которая последние четыре года находилась в оппозиции, набрала большинство голосов, их количества оказалось недостаточным для формирования правящего большинства. Это вынудило партию сформировать правящую коалицию, что вызвало немало споров внутри политической системы страны.

Оппозиция одержала победу на выборах в Сейм Литвы