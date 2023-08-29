"Очень досадно" - В Украине ответили на заявление папы римского о "наследниках великой Матушки-России"

Опубликовано: 29.08.2023 07:35 , Обновлено: 29.08.2023

В Украине прокомментировали недавнее заочное выступление папы римского Франциска на X Всероссийской встрече католической молодежи, в котором он поблагодарил "наследников великой Матушки-России" за "их способ быть россиянами". В Министерстве иностранных дел Украины назвали слова понтифика "очень досадными", а глава Украинской грекокатолической церкви заявил, что они "вдохновляют неоколониальные амбиции страны-агрессора"

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook написал, что “именно такой империалистической пропагандой, “духовными скрепами” и “потребностью” в спасении “великой Матери России"", которые прозвучали из уст понтифика, ” Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотни украинских городов и сел”.

“Очень досадно, что русские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России, сознательно или бессознательно, звучат из уст Папы Римского”, - подчеркнул Николенко и отметил, что миссия пап римского, в понимании украинской стороны, заключается в том, “чтобы открыть глаза русской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства”.

В свою очередь глава Украинской грекокатолической церкви Святослав Шевчук выразил надежду на то, что слова Франциска о “наследниках великой Матушки-России” “были сказаны спонтанно, без всяких попыток исторических оценок, а тем более поддержки империалистических амбиций России”, передает интернет-газета “Страна”.

“Самый плохой пример империализма и крайнего русского национализма”

По мнению Шевчука, слова о “великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, страны великой культуры и великой гуманности”, прозвучавшие из уст понтифика – это “самый плохой пример империализма и крайнего русского национализма”.

“Существует опасность, что эти слова могут быть восприняты как поддержка того национализма и империализма, который стал причиной войны в Украине – войны, которая ежедневно приносит смерть и разрушение для нашего народа”, – выразил свои опасения Шевчук и заявил, что “ожидает от Святого Престола объяснения этой ситуации”.

Выступая от имени всей Украинской грекокатолической церкви, он заявил, что “в контексте агрессии России против Украины подобные высказывания вдохновляют неоколониальные амбиции страны-агрессора”. При этом Церковь, по мнению Шевчука, должна “категорически осуждать такой способ “быть русскими"".

Напомним, в минувшие выходные папа римский Франциск по видеосвязи обратился к российской молодежи в рамках X Всероссийской встречи католической молодежи, прошедшей в Санкт-Петербурге. Он призвал молодых людей в России не забывать и не отказываться от своего исторического “великого наследия” и выразил им благодарность за “их способ быть россиянами”.

Папа римский поблагодарил россиян