Опубликовано: 28.01.2025 16:52 , Обновлено: 28.01.2025

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне непрекращающихся массовых протестов, охвативших страну после трагедии в Нови-Саде. 1 ноября 2024 года там обрушился навес железнодорожного вокзала, в результате чего погибли 15 человек.

В своём заявлении Вучевич отметил, что трагические события «бросили большую тень» на Сербию, а страна «как будто застряла в этой катастрофе». По его словам, последовали «политические злоупотребления» и попытки «нажиться на трагедии», что привело к созданию «атмосферы, в которой всё находится на грани конфликта».

Вместе с премьером свой пост покинет и мэр Нови-Сада Милан Джурич. Утром 28 января Вучевич провёл разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, который «принял его аргументы и решение». Таким образом, по словам Вучевича, сербские власти «выполнили политические требования самой радикальной части демонстрантов», что, как он надеется, «приведёт к возвращению к диалогу», отметило издание N1.

От требований расследования к политическим лозунгам

Обрушение навеса в Нови-Саде произошло спустя всего четыре месяца после завершения реконструкции здания вокзала, на которую, по оценкам бывшего министра строительства Горана Весича, было потрачено €16 млн. Многие протестующие посчитали, что причиной трагедии стала коррупция, приведшая к некачественной реконструкции.

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Как уже отмечала редакция Telegraf.news, протесты, начавшиеся с требований справедливого расследования, переросли в самый серьёзный вызов властям за последние годы. Десятки тысяч людей выходили на улицы. Более того, по пятницам в 11:52 по местному времени (время обрушения навеса) протестующие перекрывали дороги по всей стране и устраивали минуты молчания.

В Белграде десятки тысяч студентов, их родителей и фермеров вышли на протесты. Что потребовали от властей?

24 января сербские студенты возглавили «всеобщую забастовку», к которой в некоторых городах присоединились учителя, медицинские работники и сотрудники социальных учреждений.

В последние дни протесты были омрачены несколькими инцидентами, в том числе наездом автомобиля на группу людей в Белграде 25 января, в результате которого пострадали два человека.

Вучич обвиняет Запад и анонсирует перестановки в правительстве

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна «подвергается нападкам как изнутри, так и извне», обвинив «агентов стран Запада» в попытке устроить «цветную революцию» с помощью протестующих. По словам Вучича, власти выполнили все требования демонстрантов, включая обнародование документов по проекту реконструкции вокзала.

На прошлой неделе Вучич призвал студентов к диалогу, а Вучевич заявил, что «правительство готово разговаривать со всеми».

Накануне сербский президент заявил, что протесты наносят ущерб экономике, и анонсировал замену более половины министров правительства, передало агентство Bloomberg.