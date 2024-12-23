В Белграде десятки тысяч студентов, их родителей и фермеров вышли на протесты. Что потребовали от властей?

📷 Фото

Опубликовано: 23.12.2024 13:31 , Обновлено: 23.12.2024

В Белграде прошла массовая акция протеста, собравшая, по данным МВД Сербии, около 29 тысяч человек. Тем временем сербский «Архив публичных собраний» (Arhiv javnih skupova) заявил, что количество участников митинга составило от 100 до 102 тысяч человек.

Протестующие, в числе которых студенты, их родители, фермеры, представители оппозиции и деятели культуры изначально выражали недовольство в связи с трагедией, произошедшей 1 ноября в городе Нови-Сад, где в результате обрушения козырька железнодорожного вокзала погибли 15 человек.

Как [link href=“https://www.euronews.com/2024/12/22/tens-of-thousands-of-serbs-protest-against-president-aleksandar-vucic” target=“_blank” rel=“noopener”] отметил [/link] Euronews со ссылкой на наблюдателей, тематика протестов расширилась, и теперь они направлены в том числе против президента Александра Вучича и его политики.

Как [link href=“http://www.mup.gov.rs/wps/portal/sr/aktuelno/saopstenja/4c077fea-840d-4cfe-9a7b-7cea50aceefb” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщило [/link] МВД страны, акция прошла мирно, без крупных инцидентов. Также акции протеста прошли в Крагуеваце и Нише.

Президент Сербии призвал студентов прекратить протесты, заявив, что их используют в своих целях оппозиционные политические деятели. Он также обвинил оппонентов в том, что они не знают, “что делать, кроме как использовать чьих-то детей”. Вучич подчеркнул, что не пойдет на уступки требованиям оппозиции о создании переходного правительства.

В связи с трагедией в Нови-Саде прокуроры арестовали 13 человек, в том числе бывшего министра строительства. Однако его последующее освобождение вызвало у общественности сомнения в честности расследования.

В сербском Нови-Саде обрушился навес вокзала — известно о 13 погибших Примечательно, что правительство Сербии продлило зимние каникулы в школах, начав их почти на неделю раньше, что протестующие расценили как попытку властей помешать студенческим протестам.

Ранее Telegraf.news писал, что оппозиция устроила драку в парламенте Сербии. Представители оппозиции настаивали на детальном обсуждении трагедии, чтобы выяснить и наказать тех, кто несёт прямую ответственность за происшествие. Около 80 представителей оппозиции подали официальное прошение о рассмотрении этого вопроса, однако спикер парламента отклонил его.

Оппозиция устроила драку в парламенте Сербии. Из-за чего?