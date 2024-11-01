В сербском Нови-Саде обрушился навес вокзала - известно о 13 погибших

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Опубликовано: 01.11.2024 20:32 , Обновлено: 01.11.2024

В сербском городе Нови-Сад днем 1 ноября обрушился бетонный навес здания железнодорожного вокзала. Пока известно о 13 погибших, 3 госпитализированных и свыше 30 пострадавших, однако спасательные работы продолжаются, поэтому число смертей может возрасти.

«Это чрезвычайно сложная спасательная операция, которая продлится еще несколько часов. У нас работает около 80 спасателей из нескольких городов и тяжелая техника», — рассказал министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич в телевизионном обращении, передало агентство Reuters.

Он дополнил, что число погибших не окончательное и что лично видел одно тело, “которое все еще находится под этими руинами, до которого сейчас практически невозможно добраться”, передал сербский портал N1.

Фото: Reuters

По словам мэра Нови-Сада Милана Джурича, в результате обрушения пострадало более 30 человек.

Двух женщин освободили из-под завалов при помощи двух экскаваторов, их госпитализировали в критическом состоянии. Отправление поездов со станции остановили, сообщил N1. По его информации, этим летом завершили реконструкцию здания вокзала, однако обрушившийся навес это не затронуло.

Фото: Reuters

“Это черная пятница для всей Сербии и Нови-Сада. Несмотря на то, что это здание было построено в 1964 году, мы будем настаивать на том, чтобы виновные в этой трагедии были установлены”, - заявил премьер-министр страны Милош Вучевич.

Фото: Reuters

На субботу, 2 ноября, день траура объявили по всей Сербии и на три дня - в Нови-Саде.

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