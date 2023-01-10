Выдворенный из Латвии телеканал «Дождь» получил лицензию в Нидерландах

Опубликовано: 10.01.2023 09:13 , Обновлено: 10.01.2023

Российский оппозиционный телеканал «Дождь», выдворенный из Латвии, получил лицензию на вещание в Нидерландах. Ее выдал местный медиарегулятор TVR Studios BV еще в конце декабря.

Лицензия на вещание, полученная телеканалом в Нидерландах, позволит «Дождю» продолжить вещать на территории стран Евросоюза, в том числе и в Латвии.

Напомним, 6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание российского оппозиционного телеканала «Дождь».

Через пару дней телеканал прекратила транслировать и Эстония.

Как писал Телеграф, представители либерального крыла российского общества устроили настоящую истерику.

«Дождь» был изначально обречён в Латвии. Вот почему его история — повод задуматься