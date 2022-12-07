"Дождь" был изначально обречён в Латвии. Вот почему его история - повод задуматься

🎤 Мнение

Опубликовано: 07.12.2022 07:14 , Обновлено: 06.12.2022

Представители либерального крыла российского общества устроили, извините, настоящую истерику после лишения в Латвии лицензии русскоговорящего телеканала "Дождь".

Обычно “истерика” - слишком сильное слово для СМИ и не приветствуется редакциями. Но как ещё можно описать слезы гендиректора “Дождя” Натальи Синдеевой в прямом эфире, гневные обвинения видных российских оппозиционных политиков и общественных деятелей в адрес властей Латвии, которые, как оказалось, не соответствовали высоким стандартам российских политических беженцев.

«Латвийские власти идеально вписались в кремлёвскую методичку, только что озвученную Скабеевой и Симоньян, о враждебности Запада не только Путину, но и всем русским», - заявил Виктор Шендерович, российский писатель, комментируя лишение лицензии “Дождя” в Риге.

Многие из представителей российской общественности в качестве упрека официальной Риге говорили о “подарке” российской государственной пропаганде, а то и вовсе рассуждали, что теперь подумают про Европу в Москве.

“Латвия отняла-таки лицензию на вещание у антивоенного, антипутинского телеканала “Дождь”. Сыграв в одной команде с Роскомнадзором, Генпрокуратурой РФ и пригожинскими ботофермами. Что ж, надеюсь, команда “Дождя” не сдастся и найдет в себе силы продолжить вещание в YouTube”, - написал российский блогер Рустам Адагамов.

https://twitter.com/buddhaz/status/1599642966099775488?t=NzwxpwWAygD0tGNvYdVsQw&s=19

Но, кажется, властям Латвии совершенно все равно, “что подумают в Москве”. И это то, что не понимают либеральные россияне. Им кажется, достаточно выступать против Путина, и в Европе их встретят с распростертыми руками, а ещё закроют глаза на всякие имперские “огрехи” и “оговорки”. Вот и немецкий обозреватель и историк Александр Фридман считает, что “Дождь”, как и его зрители из России, стали жертвами “руссоцентризма”.

“Дождь” по-человечески сочувствует российским солдатам, волею Путина оказавшимся на фронте и гибнущим в Украине. Для политической элиты Латвии это оккупанты, которые получают в Украине по заслугам. «Дождь» не стал (не смог или не захотел стать) каналом «за Украину», а значит и был обречен в сегодняшней Латвии”, - написал в своем тг-канале немецкий историк.

“Российские либералы осуждают Латвию и упрекают ее в «подарке Кремлю». И в этом анализе они жертвы своего руссоцентризма. Как и Путин, они наивно полагают, что весь мир крутится вокруг России и любые решение (по крайней мере на постсоветском пространстве) принимаются с оглядкой на Москву. На самом же деле Рига в случае «Дождя» и близко не задумывается о том, что и кто подумает в Москве. В этот раз, как и последние 30 лет, действует исходя из своего понимания национальных интересов”, - считает Александр Фридман.

“Руководство «Дождя» не понимает и не осознает”

Кстати, глава Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш [link href=“https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/glava-neplp-ivars-abolinsh-u-rukovodstva-dozhdya-ne-bylo-ponimaniya-chto-takoe-zakonnost-v-latvii.d?id=55009786” rel=“noopener” target=“_blank”] рассказал [/link], что неприятности с поведением приезжих из России телевизионщиков начались с самого получения лицензии. Те демонстративно пренебрегали латвийскими законами.

По словам Иварcа Аболиньша, истории стали происходить с представителями “Дождя” с лета — с момента выдачи лицензии. По его словам, получив ее в Риге, “Дождь” стал латвийским, а не российским СМИ, а значит должен был соблюдать местные законы. Один из них обязал “Дождь” переводить программы на латышский язык. Телеканал обязался делать это с сентября, но до декабря взятое на себя обязательство так и не выполнил.

Также Иварc Аболиньш рассказал, как примерно месяц назад руководство “Дождя” пришло на заседание NEPLP по поводу рассмотрения нарушения, допущенного телекомпанией, без переводчика, намереваясь изложить свою позицию на русском языке. Напомним, в Латвии государственный язык один - латышский.

Аболиньш уверен, что такое поведение россиян наглядно показало, что у руководства “Дождя” нет и не было четкого понимания и желания соблюдать законы в Латвии. Председатель NEPLP считает это серьезным риском того, что нарушения со стороны “Дождя” будут повторяться.

«Законы Латвии должны уважать все. Оценивая совокупность нарушений, NEPLP убедилось, что руководство «Дождя» не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии», - объяснил он, кажется, всем очевидные вещи.

Что сейчас происходит с “Дождем”

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание российского оппозиционного телеканала «Дождь». Об этом сообщило 6 декабря агентство LETA.

В ответ гендиректор российского телеканала «Дождь» Наталья Синдеева заявила, что не ожидала отзыва лицензии латвийскими властями. При этом она призналась, что “Дождь” допустил много “ошибок” в последнее время, в том числе уволив журналиста Алексея Коростелева, который заявил а эфире о помощи российским мобилизованным в Украине.

«Понимали, что делаем плохо» — Гендиректор «Дождя» рассказала, что будет делать дальше

Позднее со слезами на глазах Наталья Синдеева позвала обратно в редакцию Алексея Коростелёва, который рассказал о желании помочь российским мобилизованным в эфире “Дождя”. А также уволившихся в знак его поддержки других сотрудников.

“Как дальше идти вперёд телеканалу, если мы совершили подлость по отношению к человеку, который с нами? Как с этим жить - я не знаю. Если я сейчас этого не сделаю, я не смогу с этим жить… Лёша, Рита, Роменский… ребята, возвращайтесь”, - говорит на записанном видео Наталья Синдеева, плача на всем его протяжении.

https://twitter.com/Sota_Vision/status/1600162504675573763?t=4BYg052pxSbWv2—xzL3IA&s=19

Тем временем Служба государственной безопасности Латвии призвала внести в «чёрный список» журналиста Алексея Коростелёва. В СГБ не поверили в заявления представителей “Дождя” об оговорке, и считают, что заявления журналиста призывос оказать материальную поддержку российским военным в Украине.

https://twitter.com/MirovichMedia/status/1598551241717862400?t=5daDJ18rXLxO76wGOV-tkQ&s=19