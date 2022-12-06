Власти Латвии выгнали российский «Дождь» из страны

Опубликовано: 06.12.2022 10:22 , Обновлено: 06.12.2022

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание российского оппозиционного телеканала «Дождь». Об этом сообщило 6 декабря агентство LETA.

В ведомстве объяснили это «целью сохранения государственной безопасности и общественного порядка в Латвии».

Согласно решению, канал должен прекратить вещание в стране в ночь на 8 декабря.

Ранее Телеграф писал, что Служба госбезопасности Латвии начала проверку высказываний российского журналиста Алексея Коростелева в эфире «Дождь». Он сказал, что телеканал «многим [российским] военнослужащим, в том числе, смог помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте».

В СГБ Латвии тогда сообщили, что такие заявления «вызывают подозрение в том, что телеканал оказывает помощь солдатам российских оккупационных войск».

А министр обороны Латвии Артис Пабрикс в Twitter 2 декабря и вовсе предложил выслать всю редакцию канала.

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