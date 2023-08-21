Вучич согласился назвать Россию агрессором, но рассказал, с чем Сербия "никогда не согласится". Почти

Опубликовано: 21.08.2023 23:46 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Сербии Александр Вучич заявил в Афинах 21 августа, что Сербия борется за европейское будущее, но не отказывается от своих национальных интересов,. Он сообщил, что решил поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским «наедине» о судьбе Украины, Сербии и их европейского будущего. А затем признался, что готов назвать Россию агрессором в итоговом документе встречи.

При этом сербский президент выразил недоумение организацией неформального ужина лидеров региона в Греции. В своем выступлении перед журналистами перед ужином Вучич сказал, что формат встречи в Афинах был «странным».

«Какой-то странный формат в Афинах, я не понимаю, как это было сделано, но это вопрос к хозяевам, нас пригласили пять стран с Западных Балкан, но как и кем и каким образом, в силу их двусторонних отношений некоторые по каким-то странным причинам не получили приглашения, и Приштина тоже была приглашена хотя Греция не признает Косово», — пожаловался Вучич, добавив, что премьер Греции решил принять премьера Косово наедине.

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«Хорваты были приглашены, я думаю, как большие друзья, которые знают всех нас на Балканах, а также румыны и болгары, но, что интересно, венгры не были. Был также приглашен Владимир Зеленский, и из-за его безопасности мы не могли сказать кто будет ещё присутствовать, и президент Молдовы Санду”, - перечислил Вучич всех приглашенных лидеров.

По его словам, во время ужина главной темой вполне может стать Россия. Вучич признался, что разговор будет непростым, хотя бы потому что только Сербия из всех стран, представители которых участвуют в ужине в Афинах, не ввела санкции против России. По его словам, организаторы встречи подготовили два документа. И по ним будут споры.

“У нас нет проблем упомянуть формулировку из ООН - кто попрал международное право, кто вторгся. Это ясно и мы готовы сказать, и Сербия с этим согласна. Но есть вещи, с которыми Сербия не может согласиться - я знаю, что будет главной темой сегодняшнего вечера”, — сказал Вучич, передает сербское издание РТС.

“Мы уважаем территориальную целостность, надеемся, что и Украина будет уважать нашу. Нарушила ли Россия публичное международное право, напав на Украину — это очевидно, это все понятно, но когда речь идет о введении санкций и обвинений, кто совершил преступления? Я не буду в этом участвовать, пока не увижу, что страна (Сербия - Ред.) находится в ужасно тяжелом положении. Тогда я это скажу, но я не уверен, что пришло время”, - рассказал президент Сербии о своей политической гибкости.

Ранее Телеграф сообщил, что президент Сербии Александр Вучич признал, что сербские оружие и боеприпасы попадают в Украину через посредников, сообщило The Moscow Times со ссылкой на Financial Times (FT).

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