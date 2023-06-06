Опубликовано: 06.06.2023 15:28 , Обновлено: 06.06.2023

Президент Сербии Александр Вучич признал, что сербские оружие и боеприпасы попадают в Украину через посредников, сообщило The Moscow Times со ссылкой на Financial Times (FT).

«Я не дурак. Я знаю, что некоторое оружие может попадать в Украину», — сказал он.

По информации издания, Вучич не возражает против таких поставок.

«Возможно ли, что такое происходит? Не сомневаюсь, что такое может происходить. Но какая у нас альтернатива? Не производить его [оружие]? Не продавать?» — цитирует его СМИ.

При этом сербский лидер подчеркнул, что Белград старается идти «нейтральным путем».

Кроме того, Вучич отметил, что Сербия «присоединилась к запрету на реэкспорт товаров, таких как [технологии] двойного назначения для дронов» и «не станет центром реэкспорта чего-либо в Россию».

Ранее сербский министр обороны Милош Вучевич заявил, что Сербия отрицает поставках оружия Украине, о которых свидетельствуют якобы «слитые» в сеть секретные документы Пентагона.

«Мы более десяти раз отрицали ту ложь и вот мы снова это делаем. Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни украинской, ни российской стороне, ни окружающим этот конфликт странам», — заверил он.

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