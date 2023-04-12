Сербия согласилась передать Украине оружие - Reuters

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 12.04.2023 09:02 , Обновлено: 12.04.2023

Сербия, единственная страна в Европе, которая отказалась ввести санкции против России за ее вторжение в Украину, согласилась поставлять оружие Киеву или уже отправила его, сообщило агентство Reuters со ссылкой на недавно попавшие в сеть секретные документы Пентагона.

Один из документов, содержащий сводку ответов европейских стран на запросы Украины о военной подготовке и “летальной помощи” или оружии, был среди десятков секретных документов, размещенных в Интернете за последние недели.

В документе, озаглавленном “Европа|реакция на продолжающийся российско-украинский конфликт”, в виде диаграммы перечислены “оценочные позиции” 38 европейских правительств в ответ на просьбы Украины о военной помощи.

Диаграмма показала, что Сербия отказалась проводить обучение украинских военнослужащих, но обязалась направить летальную помощь или уже предоставила ее. В документе также говорилось, что Сербия обладает политической волей и военными возможностями для предоставления оружия Украине в будущем.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна пытается сохранить независимость и военный нейтралитет в отношении Россиии и западных стран. Однако не гарантировал, что так будет продолжаться и дальше.

«Хотим ли и далее настаивать, в этом я вам поклясться не могу и это нереально, несерьезно и безответственно… Мы хотим идти к Европе, знаем, насколько трудные условия особенно по Косово, о чем будем говорить позднее, но мы не можем без Европы сделать многого… у нас нет большого выбора и другого пути»,— сказал глава Сербии в эфире радио и телевидения Сербии.