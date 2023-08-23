В Крыму прогремели взрывы. Украина заявила об уничтожении комплекса С-400

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Опубликовано: 23.08.2023 14:23 , Обновлено: 04.07.2024

По словам очевидцев, утром 23 августа рядом с поселком Оленевка, расположенном вблизи мыса Тарханкут на западе Крыма, прогремела серия взрывов.

После этого в небо поднялся«гриб» дыма, а в сторону мыса полетели четыре российских истребителя. При этом в направлении Севастополя поехали машины скорой помощи.

Сообщалось, что в результате ракетного удара на Тарханкуте могли быть поражены российские военные объекты. Так, Сергей Братчук, пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Юг,намекнул на уничтожение российского ракетного противокорабельного комплекса «Бастион».

Скриншот с видео

Позднее Главное управление разведки Минобороны Украины уточнило, что удар пришелся по зенитно-ракетной системе С-400 «Триумф», расположенной возле села Оленевка. Сообщается, что в результате была уничтожена установка, установленные на ней ракеты и личный состав.

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Также была информацияо поражении радиолокационной станции 48Яб-К1 «Подлет», предназначенной для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке. Станция выдавала целеуказания для российских ЗРК С-300 и С-400. Официального подтверждения этому нет.

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А российский телеграм-канал «Рыбарь» написал, что ВСУ «активно наблюдали на протяжении нескольких недель» за военными объектами на мысе Тарханкут. По данным автора тг-канала, при атаке на Оленевку ВСУ использовались беспилотники, вызвавшие на себя огонь ПВО, а потом были выпущены со стороны моря три противокорабельных ракеты — «Нептуны» или «Гарпуны».

Минобороны РФ пока не комментировало ракетную атаку в Крыму.

Напомним, утром 23 августа Телеграм писал, что Москву и Подмосковье снова атаковали дроны:

Москву и Подмосковье снова атаковали дроны