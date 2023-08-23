"Небыстрый процесс" - ВСУ приблизились к самому укрепленному россиянами городу на Запорожье

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Опубликовано: 23.08.2023 10:40 , Обновлено: 23.08.2023

За последние несколько дней продвижение ВСУ набрало обороты в районе Работино, что позволило быстро вытеснив россиян со всей территории поселка, кроме самой южной окраины. Мало того, от российских источников приходит информация, что ВСУ продвинулись южнее и восточнее деревни, в попытке окружить там гарнизон ВС РФ.

Эксперты считают, что, хотя россияне успели организованно покинуть свои позиции до окружения, украинские военные добились важных тактических успехов и приблизились к самому укрепленному населенному пункту на южном фронте - городу Токмак.

“Если сопоставить Токмак с текущей линией фронта, вы можете увидеть, что Токмак находится в центре 5 основных дорог. Эти дороги соединяют два крупных города региона (Бердянск и Мелитополь), одновременно соединяясь с двумя городами-узлами обороны на фронте: Васильевка на северо-западе и Пологи на северо-востоке”, - пишут эксперты Daily Kos.

Карта укреплений россиян вокруг Токмака

Если Украина освободит или окружит Токмак, Россия больше не сможет получать припасы или подкрепления с востока для поддержки Мелитополя. У ВС РФ останетс только вариант через Крым. Но и там ВСУ уже значительно повредили мосты.

По данным Минобороны Великобритании, россиянам в августе приходится наводить понтонные мосты в пунктах пропуска Чонгар и Геническ на границе между южной Украиной и Крымом. А оба капитальных моста, получивших повреждения в результате украинских высокоточных ударов в начале августа 2023 года, не могут быть использованы.

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В свою очередь, понтонные переправы вряд ли смогут полностью выдержать поток тяжелых транспортных средств, доставляющих на фронт боеприпасы и вооружение, считают британские разведчики.

Взятие Работино и продвижение южнее его важно для ВСУ ещё и потому, что эта местность является самой высокой точкой на пути к Токмаку. Укрепившись там украинцы получили бы важное преимущество. Именно поэтому, командование ВСУ решило постепенно, но резко увеличить количество задействованных сил на Токмакском направлении с начала августа.

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Если 6 июня Украина в начале контрнаступления первоначально выделила две бригады на токмакском направлении: 33-ю и 47-ю механизированные бригады. То уже в августе в бой пошла закалённая в боях 82-я механизированная бригада. Главной целью ВСУ тут был прорыв плотных оборонительных порядков.

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“Следует помнить, что до Токмака еще 19 км тяжелого наступления. Есть еще одна деталь, что под Работино боевое горнило проходит почти вся зарубежная техника, получаемая ВСУ. Помним, что сначала это была 47 бригада из Leopard и Bradley, а сейчас там уже действует и 82 с британскими танками Challenger, немецкими БМП Marder и американскими БТР Stryker”, - пояснил Сергей Згурец, главный редактор журнала Defense Eхрress.

Тем временем, американский чиновник сообщил CBS News днями ранее, что некие подразделения украинских войск прорвались через российское минное поле к северу от Токмака и сейчас вступили в бой с первой линией российской обороны, удерживающей город.

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В резерве у украинцев же ещё осталась бригада, которая раньше доказала свою способность сражаться и побеждать превосходящие силы россиян. Это 1-я танковая бригада - одно из самых мощных и лучших бронетанковых соединений в украинской армии. Подразделение прославилось тем, что сдерживало российские силы, буквально в 10 раз превосходящие их по численности, во время решающей битвы за Чернигов при обороне Киева в первые месяцы войны. Вполне возможно, что ее Генштаб ВСУ приберег в качестве стального кулака для взятия Токмака.

“Процесс вряд ли будет быстрым”

Украинский военный эксперт Владислав Селезнев, в свою очередь, считает, что “процесс вряд ли будет быстрым”, поскольку россияне усилили оборону в этом участке фронта.

“Прямо сейчас враг продолжает минировать рубежи к югу от Работино, пытаясь остановить наше наступление. А что касается господствующих высот, то это логика поддержки наступающих подразделений. Нужно их занять, чтобы видеть, что делает враг, и в более удобных условиях вести боевые действия. Думаю, на это и будут ориентироваться наши силы - прежде всего на занятие высот и системное разрушение потенциала путинской армии”, - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

С тем, что впереди очень тяжёлые бои, согласен и военно-политический эксперт группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко. Впрочем, он назвал другую причину: “На второй линии стоит бронетехника и артиллерия, поэтому проблема будет не столько в минных полях, столько в столкновениях с мотострелковыми подразделениями и механизированной компонентой”.

А вот в американском Институте изучения войны считают, что успехи ВСУ в районе села Работино Запорожской области приближают украинские силы ко второй линии обороны РФ, которая может быть слабее первой. Там предположили, что России, вероятно, не хватит свежих сил для укрепления обороны.

Остался месяц?

Как бы то ни было, по мнению экспертов The New York Times, у Украины осталось от месяца до шести недель, прежде чем дождливая погода заставит сделать паузу в контрнаступлении. Такой вывод в издании сделали из сообщений анонимных американских чиновников, знакомых с темой.

“Мы не считаем, что конфликт зашел в тупик. Мы продолжаем поддерживать Украину в ее усилиях по захвату территорий в рамках этого контрнаступления, и мы видим, что она продолжает методично отвоевывать территории”, - заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Несколько американских чиновников поделились прогнозом, что Украина сможет пройти примерно половину пути до Азовского моря к зиме. Это будет “частичным успехом”, говорит высокопоставленный чиновник в США. Но есть те кто не верят и в такой успех.

Что говорят в России?

Минобороны РФ отвергает все сообщения о продвижении ВСУ на Запорожском фронте. В свою очередь, президент России 22 августа заявил, что не понимает действия властей Украины: «Ведут себя так, будто это вообще не их граждане. Потрясающе. Но это их дела, их проблемы».

Ранее Телеграф сообщил, что украинские военные с боем вошли в село Работино в Запорожской области Украины. Об этом 22 августа сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Военные организовали эвакуацию мирных жителей и показали, как местные встречали бойцов ВСУ.

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