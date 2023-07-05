Украинцы показали видео подрыва российского склада боеприпасов в Макеевке

🎥 Видео

Опубликовано: 05.07.2023 12:21 , Обновлено: 05.07.2023

Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины поздно вечером 4 июля заявил об уничтожении российского склада боеприпасов в городе Макеевка Донецкой области Украины. В среду, 5 июля, в украинских телеграм-каналах появилось видео момента подрыва склада, вероятно, снятого с помощью разведывательного дрона.

В начале видео показано, как до подрыва выглядел склад боеприпасов, расположенный во внутреннем дворе многоэтажного здания, образующего кольцо. Затем на видео (также с высоты) показан непосредственно момент взрыва и разлетающиеся во все стороны снаряды.

В Министерстве обороны России уничтожение склада в Макеевке никак не комментировали, а назначенная Москвой администрация так называемой “Донецкой народной республики” утром 5 июля заявила о 36 пострадавших и одном погибшем (мужчине 1961 года рождения) “в результате украинских ударов по Макеевке”, сообщило агентство “Интерфакс”.

Однако, пострадали ли люди в результате подрыва конкретно этого склада или в результате других инцидентов, не уточняется.