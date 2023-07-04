В ВСУ заявили, что меняют стратегию наступления. Что изменится?
Алексей Данилов, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины, 4 июля заявил, что ВСУ меняет стратегию наступления.
Теперь украинская армия будет сосредоточена на истощении российской, а не на продвижении.
По словам Данилова, «задача номер один – максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего, б/к, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО русской армии». Он отметил, что последние дни «особенно плодотворными».
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Сейчас война на уничтожение равна войне за километры. Больше уничтожено – больше освобождено», – написал он в твиттере.
По его словам, украинская армия действует «спокойно, взвешено, шаг за шагом».
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