В ВСУ заявили, что меняют стратегию наступления. Что изменится?

Опубликовано: 04.07.2023 19:17 , Обновлено: 04.07.2023

Алексей Данилов, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины, 4 июля заявил, что ВСУ меняет стратегию наступления.

Теперь украинская армия будет сосредоточена на истощении российской, а не на продвижении.

По словам Данилова, «задача номер один – максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего, б/к, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО русской армии». Он отметил, что последние дни «особенно плодотворными».

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Сейчас война на уничтожение равна войне за километры. Больше уничтожено – больше освобождено», – написал он в твиттере.

По его словам, украинская армия действует «спокойно, взвешено, шаг за шагом».

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