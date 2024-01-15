ВСУ подбили российский бомбардировщик и самолет-радиоразведчик над Азовским морем - УкрСМИ

Опубликовано: 15.01.2024 08:20 , Обновлено: 04.07.2024

В украинских СМИ вечером 14 января появилась информация о том, что над Азовским морем в районе города Бердянск Запорожской области украинские военные сбили два российских самолёта. По предварительным данным источников, речь идёт о специальном самолете разведки А-50 ("российский AWACS") и бомбардировщик Ил-22М11.

Об “огневом поражении” двух российских военных самолетов в районе Азовского моря, в частности, написал портал LIGA.net, ссылаясь на два источника в украинских спецслужбах.

По их данным, самолёт-разведчик А-50 уничтожили в воздухе, а Ил-22М11 лишь подбили, но он “сумел выйти из зоны поражения”, после чего “пропал с радаров в районе временно оккупированной Керчи”.

Издание ” РБК-Украина”, в свою очередь, ссылаясь на собственные источники в Силах обороны Украины, сообщило, что самолет А-50 сбили “сразу после его заступления на дежурство в районе Кирилловки”. По данным источников портала, это произошло 14 января в районе 21:10-21:15.

“А-50 исчез с радаров и прекратил отвечать на запросы тактической авиации, а позже пилотом самолета Су-30 ВКС РФ было обнаружено воспламенение и падение неустановленного воздушного судна”, - сообщил источник издания.

Что касается второго самолета, по данным источника, Ил-22М11 в момент атаки был на дежурстве в районе Стрелкового. Сообщается, что его подбили у побережья Азовского моря около 21:00 14 января. Есть информация, что после поражения борт рассчитывал совершить посадку в Анапе - запросил эвакуацию, “скорую” и пожарных на место посадки. В интернет попала аудиозапись, на которой, как утверждает её автор, можно услышать перехваченный диалог пилота подбитого самолета Ил-22М с диспетчером аэродрома в Анапе.

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Информацию о двух сбитых российских самолётах уже подтвердили два украинских депутата от партии “Слуга народа” Александр Федиенко и Юрий Мысягин, хотя ни украинские, ни российские военные официально данный инцидент пока не комментировали.

[info_b]А-50 – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Согласно открытым источникам, в 2022 году на вооружении российской армии стояло три самолета А-50 и шесть его модификаций - А-50У.

Бомбардировщик Ил-22 Воздушно-космическими силами России, как правило, используется в качестве летающего командного пункта. [/info_b]

Атаку на А-50 в Мачулищах помогали устроить белорусы — КГБ

Напомним, аналогичный самолёт А-50 в феврале прошлого года был атакован с помощью дронов в Мачулищах под Минском. Тогда Александр Лукашенко обвинил в этой “попытке теракта” украинскую СБУ и американское ЦРУ, а в Комитете госбезопасности Беларуси заявили, что к атаке “причастны спецслужбы Польши”.

КГБ обвинил в атаке на А-50 в Мачулищах польские спецслужбы