Атаку на А-50 в Мачулищах помогали устроить белорусы - КГБ

Опубликовано: 08.03.2023 13:13 , Обновлено: 08.03.2023

Заместитель начальника Следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек заявил 7 марта, что атаку на российский военный самолёт А-50 в Мачулищах помогали готовить и потом провести белорусы, как на территории страны, так и за ее пределами.

При этом в КГБ выказали уверенность, что само нападение с помощью беспилотников осуществил “гражданин Украины Швец Николай Владимирович 1993 года рождения”, у которого, по словам Александра Лукашенко, имелся ещё и российский паспорт, а сам он житель Крыма.

Однако представитель КГБ сообщил, что в его ведомстве считают причастными к подготовке удара по самолёту “агентуры спецслужб Республики Польша из числа так называемых беглых белорусов”, передает его слова БелТА. Константин Бычек назвал их “приверженцами насильственного свержения конституционного строя, активных участников событий августа 2020 года”.

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Также, по утверждениям КГБ, в самой Беларуси была организована “агентурная сеть из числа граждан Республики Беларусь”, которые помогали агенту во время его нахождения в Беларуси, легализации на территории и попытке эвакуации. В КГБ отчитались о задержании более 20 белорусов.

Константин Бычек заявил, что КГБ по всей стране все ещё проводит “масштабные мероприятия, направленные на отработку лиц из деструктивной среды на предмет причастности их к противоправной деятельности”.

Что говорят в Украине?

Советника Офиса президента Украины Михаил Подоляк ещё 7 марта заявил, что власти его страны не причастны к взрывам под Минском. А саму атаку на российский А-50 назвал “антитеррористическим актом, совершенным, кстати, местными партизанами”.

По его словам, повреждённый российский самолёт корректировал ракетные удары по Украине, что является терактом.

В МИД Украины же ответили на слова Александра Лукашенко о причастности СБУ и ЦРУ к атаке в Мачулищах. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко выступил по этому поводу с заявлением.

“Категорически отвергаем инсинуации Александра Лукашенко о якобы причастности украинской стороны к событиям на аэродроме “Мачулищи”. Очевидно, что это очередная попытка создать искусственную угрозу со стороны Украины ради оправдания своей поддержки агрессии России”, - заявил украинский дипломат.

Что сказал Лукашенко

Александр Лукашенко 7 марта поделился своими подробностями атаки на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах под Минском, информация о которой появилась в СМИ 26 февраля.

По его словам, «попытку теракта» планировали украинская СБУ и американское ЦРУ. Они «подготовили» завербованного «в 2014, вроде, году» россиянина, у которого есть «российский и украинский паспорта». Этот мужчина, сказал Лукашенко, «айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях».

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