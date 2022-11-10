ВСУ перешли в наступление по всей линии фронта в Херсонской области. Что известно?

🎥 Видео

Опубликовано: 10.11.2022 14:00 , Обновлено: 10.11.2022

Украинские военные отбили город Снигиревка Николаевской области. Это был важный оборонный узел россиян. И ещё вчера там шли серьезные бои.

Все дело в том, что населенный пункт находится на главной дороге, ведущей в оккупированный Россией город Херсон, в соседней Херсонской области. Подтверждением освобождения стало видео с украинскими военным в центре города, которых радостно приветствуют местные жители.

Телеканал CNN геолоцировал видео, подтвердив, что оно снято в освобожденном городе. “Сегодня, 10 ноября, поселок Снегиревка был освобожден 131-м отдельным разведывательным батальоном. Слава Украине!”, - говорит командир группы военных на видеоролике.

https://twitter.com/ian_matveev/status/1590643444636352512?t=cTHlwupuqgJOaxUHkwM-TQ&s=19

Взятие Снигиревки является значительной победой украинских военных в их продвижении к городу Херсону и произошло на следующий день после того, как министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ о выводе российских войск с западного берега реки Днепр в Херсонской области.

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ВСУ медленно, но наступают

Ранее сегодня стало известно, что украинские войска двинулись в наступление по всей линии обороны русских в Херсонской области. А в Минобороны РФ сообщили, что вывод войск с правого берега Днепра продолжается в соответствии “с намеченным планом”. По его данным, украинцы продолжают осторожно занимать оставленные позиции ВС РФ опасаясь какого-то подвоха. В Генштабе ВСУ наступление почти не комментируют.

“С 1 октября на Херсонском направлении ВСУ продвинулись в глубину на 36,5 километров и освободили 41 населенный пункт”, – заявил глава Генштаба ВСУ Валерий Залужный 10 ноября.

“Только за прошедшие сутки на направлении Петропавловка-Новорайск подразделения Сил обороны продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, вернули Украине до 107 кв км территории. На направлении Первомайское-Херсон мы продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, площадь освобожденной земли-157 кв км”, - расщедрился на новую информацию Валерий Залужный.

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В сети появились видео и сообщения о медленном продвижении ВСУ вглубь обороны россиян.

https://twitter.com/_joker_111/status/1590641710937575425?t=3joKBFBwaSJgOm5hxJLvvw&s=19

Так, с утра опубликовали видео украинских военных у разрушенного моста в Дудчанах, деревни на северо-востоке Херсонской области на дороге к Бериславу и Новой Каховке.

https://twitter.com/Blue_Sauron/status/1590448868898279424?t=58jyFAuEzubPoH0T7KGTdw&s=19

В том же направлении было освобождено село Калиновское.

https://twitter.com/antiputler_news/status/1590420965250719744?t=6IpoIY0YzepwKjQYEaQXiw&s=19

Также ВСУ зашли в Правдино недалеко от Херсона.

https://twitter.com/typicaldonetsk/status/1590417972652175360?t=xjNIhGvN5MaUSd0egDjkpg&s=19

“Нашим воинам нужно очень осторожно продвигаться вперед и занимать села. Перед уходом из населенных пунктов оккупанты минируют все, что возможно. Благодаря некоторым местным жителям, удается избежать жертв среди военных”, - объяснил медленные темпы наступления ВСУ украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Россияне бросают технику и солдат

Тем временем в России среди военкоров разгорелись споры, почему российские войска во время отступления бросают целую технику.

Так на одном из видео украинцы обнаружили целые и невридимые два БМП-1, РСЗО «Град» и 2 танка где-то на Херсонском фронте.

«Технику не подрывают оставленную, потому что командиры боятся брать ответственность на себя: мол, их сейчас за это накажут свои же генералы. Эта тупость в армии, решается простым приказом, но его нет», - сообщил тг-канал Рыбарь.

А другом тг-канале, российского военного под ником “Тринадцатый”, который воевал под Херсоном и публиковал оттуда репортажи, одна из последних записей выглядит так:

“Нас кинули! Я #### теперь уверен в этом! Просто послали #####! Зачем? Почему? Потому что нас бросили, как последних собак…”, - написал он.

“Чего научилась делать российская армия на этой войне, так это отступать”

Ранее Телеграф сообщил, что советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил 9 ноября, что отвод рсосийских войск с правого берега Днепра в Херсонской области проводится “на очень высоком уровне”.

«Чего научилась делать российская армия на этой войне, так это отступать. Они тренируются. Очень организованно», — похвалил противника Алексей Арестович.

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