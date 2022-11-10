🎤 Мнение

Опубликовано: 10.11.2022 09:48 , Обновлено: 10.11.2022

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил 9 ноября, что отвод рсосийских войск с правого берега Днепра в Херсонской области проводится "на очень высоком уровне".

“Чего научилась делать российская армия на этой войне, так это отступать. Они тренируются. Очень организованно”, - похвалил противника Алексей Арестович.

“Отступление от первой линии боестолкновений очень на высоком уровне. Подрыв мостов, переправы в неожиданных для нас местах и плотное минирование дорог. Противник пытается сохранить свои боеспособные части и нанести нам максимальный урон, - заявил советник ОП в эфире “Фейгин Live”. - Они поумнели”.

В то же время, Алексей Арестович не стал прогнозировать, покинут ли рсосиянк Херсон без боёв. По его словам, рсосицские войска пока отводят меньше подразделения чем могли бы при полноценном отступлении. “За последние 4 часа через казовскую дамбу прошли 200 единиц техники… Мало”, - оценил советник ОП темпы отступления.

Ранее Телеграф сообщил, что Депутат нижней палаты парламента Беларуси Олег Гайдукевич заявил 9 ноября, что отступление из Херсона, объявленное министром обороны РФ Шойгу не значит, что Россия что-то сдает.

«Никто ничего не сдавал» — Депутат Гайдукевич заявил, что значит приказ Шойгу отступать из Херсона