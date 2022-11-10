"Никто ничего не сдавал" - Депутат Гайдукевич заявил, что значит приказ Шойгу отступать из Херсона

🎤 Мнение

Опубликовано: 10.11.2022 07:03 , Обновлено: 09.11.2022

Депутат нижней палаты парламента Беларуси Олег Гайдукевич заявил 9 ноября, что отступление из Херсона, объявленное министром обороны РФ Шойгу не значит, что Россия что-то сдает.

“Никто ничего не сдавал: война — это не комикс. И не война, а специальная военная операция, нет ковровых бомбардировок, как когда американцы сравняли с землей Ирак, Югославию, Ливию…”, - заявил он, [link href=“https://t.me/minsknews_by/24008” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] агентство “Минск-Новости”.

По его словам, там “идет перегруппировка войск, российское руководство бережет своих солдат, бережет людей”. Олег Гайдукевич заявил, что некие “пропагандисты будут кричать о слабости российской армии” и что Вооруженные силы Украины наступают.

Но по его мнению, это не реальный взгляд на вещи, а реальный такой: “Россия никогда не проиграет — это невозможно, это сказки. Ни о каком проигрыше в Херсоне речи не идет, и на общую ситуацию это в дальнейшем никак не повлияет. С точки зрения тактики войны Россия укрепляет позиции”.

Просто уловка? На Западе, в Украине и России оценили перспективы отступления из Херсона

Ранее Телеграф сообщил, что эксперты в России, на Западе и даже Беларуси по горячим следам оценили решение министра обороны РФ Сергея Шойгу и командующего Сергея Суровикина сдать Херсон украинцам. Главный их вывод - это одно из самых “позорных” решений российского командования с начала войны в Украине.

«Самое позорное поражение» — Эксперты оценили приказ Шойгу об отсутплении российских войск из Херсона