ВСУ перенесли контрнаступление на лето? Премьер Украины сделал заявление

Опубликовано: 12.04.2023 08:49 , Обновлено: 12.04.2023

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил новые сроки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, оно может начаться этим летом.

В интервью американскому изданию Hill украинский премьер пояснил, что для того, чтобы ВСУ могли перейти в контрнаступление, им ещё потребуется некоторое время для подготовки.

“Нужно быть готовым к этому на 100% и даже больше”, - заявил Шмыгаль, подчеркнув, что Украина “не чувствует какого-то давления” со стороны своих западных партнеров относительно начала контрнаступления.

Премьер-министр отметил, что сегодня ВСУ нуждается в большем количестве артиллерии, боеприпасов, ракет, танков, а также самолетов-истребителей. Несмотря на это, Шмыгаль выразил уверенность в том, что ” Украина в любом случае освободит свои территории”.

“Мы много раз доказывали, что можем это сделать”, - заявил он.

Напомним, недавно в социальные сети попали документы, в которых, согласно источникам публикаций, подробно описываются засекреченные планы США и НАТО по наращиванию украинских вооруженных сил перед анонсированным контрнаступлением.

В Сеть слили «засекреченные карты» контрнаступления Украины — NYT

По данному факту Пентагон начал расследование, а в Администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что подобные “псевдосливы” не позволят Москве сорвать украинское контрнаступление.

“Настоящие планы россияне увидят на поле. Скоро”, — заявил 7 апреля советник офиса Михаил Подоляк.

«Увидят на поле» — У Зеленского оценили «засекреченные карты» контрнаступления ВСУ