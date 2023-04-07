В Сеть слили «засекреченные карты» контрнаступления Украины — NYT

Опубликовано: 07.04.2023 08:50 , Обновлено: 07.04.2023

В социальные сети на днях попали документы, в которых, согласно источникам публикаций, подробно описываются засекреченные планы США и НАТО по наращиванию украинских вооруженных сил перед анонсированным контрнаступлением. По данному факту Пентагон уже начал расследование, сообщают американские СМИ со ссылкой на представителей администрации президента США.

Как отмечают эксперты, часть документов - карт наступлений, фотографий и графиков ожидаемых поставок оружия украинским войскам, численности войск ВСУ и других планов - выглядит весьма аутентично, передает BBC.

Впрочем, по мнению военных аналитиков, некоторые данные могли быть были частично отредактированы. По их словам, сведения примерно месячной давности завышают оценки погибших на войне украинских бойцов и, наоборот, занижают данные о потерях российской армии, сообщает New York Times.

Так, в документах значатся от 16 тыс. до 17,5 тыс. погибших российских солдат против 71,5 тыс. погибших украинских военнослужащих. Поскольку ранее официальные лица на Западе озвучивали гораздо большие цифры по погибшим, по мнению американских журналистов, это может указывать на “попытку дезинформации в интересах России”.

Между тем, в российских телеграм-каналах военные аналитики высказывают предположения о том, что попавшие в сеть засекреченные документы американских военных могут быть “не утечкой из Пентагона, а намеренно слитой в сеть дезинформацией”.

Несмотря на то, что в попавших в сеть документах не указана даже примерная дата и направление будущего наступления ВСУ, в них есть информация о том, сколько бригад Украина планирует подготовить к контрнаступлению, а также о количестве техники, которую они получат, указаны данные о ежедневном расходе боеприпасов к HIMARS, приводится расписание поставок оружия в украинские воинские части на январь-апрель.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в интервью New York Times подтвердила, что американским военным известно о попавших в сеть секретных документах. “Министерство изучает этот вопрос”, - прокомментировала он.

Тем временем в Генштабе ВСУ этот инцидент пока не комментировали.

Напомним, Украина сделала на днях самое недвусмысленное заявление о заинтересованности Украины в переговорах. В интервью Financial Times Андрей Сибига, заместитель главы офиса Зеленского, подтвердил готовность к обсуждению мира с Россией. Но есть нюанс.

Украина согласилась на мирные переговоры с Россией. При одном условии