«Увидят на поле» — У Зеленского оценили «засекреченные карты» контрнаступления ВСУ

Опубликовано: 07.04.2023 14:50 , Обновлено: 07.04.2023

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на якобы слитые «засекреченные» документы и карты НАТО о подготовке к контрнаступлению ВСУ,

По мнению советника офиса Михаила Подоляка, «с распада СССР российская разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться от «солсберовских приключений», «трехдневных планов» и других провалов – это фотошоп и «виртуальные псевдосливы».

«Москве слишком хочется сорвать украинское контрнаступление. Но настоящие планы россияне увидят на поле. Скоро», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, в социальные сети на днях попали документы, в которых, согласно источникам публикаций, подробно описываются засекреченные планы США и НАТО по наращиванию украинских вооруженных сил перед анонсированным контрнаступлением. По данному факту Пентагон уже начал расследование, сообщают американские СМИ со ссылкой на представителей администрации президента США.

В Сеть слили «засекреченные карты» контрнаступления Украины — NYT