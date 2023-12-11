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Опубликовано: 11.12.2023 16:12 , Обновлено: 04.07.2024

Военный аналитик газеты Bild Юлиан Репке сообщил, что недавнее заявление главы Сухопутных войск Украины Сырского о наступлении РФ по всей длине фронта на востоке Украины свидетельствует о возможном масштабном отступлении ВСУ из городов и деревень на юге и востоке Украины.

Юлиан Рёпке заявил, что украинский генерал озвучил то, что “было ясно наблюдателям-реалистам уже много недель”.

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“Его комментарии указывают на дальнейший запланированный вывод украинских вооруженных сил. Это, вероятно, коснется Авдеевки, а также Клещеевки, Старомайорского, возможно, даже восточного Купянска и других населенных пунктов”, - считает немецкий аналитик.

По словам Рёпке, все это происходит из-за желания Запада заставить Киев начать переговоры с Россией: “Не надо быть гением, чтобы увидеть, что Запад хочет заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией”.

Ранее Телеграф сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доволен тем фактом, что ВСУ не отступают после неудачного контрнаступления летом и начавшегося осенью наступления ВС РФ.

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Мвдо того, Владимир Зеленский 8 ноября заявил, что до конца года ВСУ попытаются добиться значимых успехов. Такое обещание он дал во время выступления на конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке.

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Тем временем, уже в США начали все громче раздаваться голоса некоторых республиканцев, которые требуют от Украины капитуляции.

Так, Дональд Трамп-младший резко раскритиковал политику США в отношении Украины. По его мнению, Киев уже “некоторое время назад проиграл войну”, а поддержка лишь способствует гибели “бедных людей, отправленных на фронт в качестве пушечного мяса”. Сын бывшего президента США был возмущен предполагаемым заявлением министра обороны Ллойда Остина, который, по словам Трампа-младшего, пригрозил конгрессменам отправить их «дядей, двоюродных братьев и сыновей» воевать с Россией.