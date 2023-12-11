Байден внезапно позвал Зеленского в Вашингтон

Опубликовано: 11.12.2023 07:34 , Обновлено: 04.07.2024

Президент США Джо Байден пригласил главу Украины Владимира Зеленского посетить Вашингтон 12 декабря. Такой визит украинского президента станет незапланированным и достаточно внезапным.

Встреча, о которой Белый дом объявил в воскресенье, станет третьим визитом Зеленского в Вашингтон с начала войны в Украине. Последний раз он посещал Вашингтон в сентябре, сообщил телеканала CNN.

В США настал критический момент в переговорах республиканцев и демократов в Конгрессе о предоставлении чрезвычайной помощи Украине. Парламент, похоже, не приблизился к соглашению, связывающему изменения в иммиграционной и пограничной политике США с пакетом экстренной помощи для Украины и Израиля до того, как законодатели уедут из столицы США на каникулы.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома, заявила, что Зеленский встретится с Байденом в Белом доме, чтобы “подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединенных Штатов” воюющей стране, которая сопротивляется вторжению.

“Поскольку Россия наращивает свои ракетные удары и удары беспилотников по Украине, лидеры обсудят неотложные потребности Украины и жизненную важность дальнейшей поддержки Соединенных Штатов в этот критический момент”, - сказала Карин Жан-Пьер.