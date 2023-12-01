"Я доволен" - Зеленский рассказал о начале "новой фазы войны"

🎤 Мнение

Опубликовано: 01.12.2023 14:05 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доволен тем фактом, что ВСУ не отступают после неудачного контрнаступления летом и начавшегося осенью наступления ВС РФ.

“У нас новая фаза войны, и это факт. Война сложная. Зима в целом — это новая фаза войны. Потому что зимняя война происходит не только на линии фронта, но и внутри городов”, - заявил в интервью Associated Press глава Украины.

По его словам, благодаря странам Запада, у Украины появилась надежная противовоздушная оборона, которая могла противостоять большинству атак дронов и ракет на города Украины.

“Мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй армией в мире, я доволен. Но мы теряем людей, я недоволен. Мы получили не все оружие, которое хотели, я не могу быть доволен. Но я также не могу слишком жаловаться”, - рассказал о своих чувствах Владимир Зеленский.

Он признался, что накануне контрнаступления власти Украины рассчитывали на его значительный результат. “Мы хотели более быстрых результатов. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт. Не хватает сил, чтобы быстрее достичь желаемых результатов. Но это не значит, что мы должны сдаваться. Мы уверены в своих действиях. Мы боремся за то, что наше”, - заявил он.

По словам Владимира Зеленского, Украина всё-таки добилась некоторых важных целей. Например, освободила часть территорий, провела успешные атаки на Черноморский флот РФ, в том числе, преодолела ПВО РФ на полуострове и поразила штаб в оккупированном Крыму.

Зеленский утверждает, что теперь в Украине налаживают собственное производство боеприпасов. “Если наше производство станет мощным, очень мощным, мы будем зависеть в основном от самих себя. Россия понимает, что [тогда] все ее планы по дестабилизации, экспансии и оккупации Украины закончатся”, - выказал уверенность украинский президент.

Ранее Телеграф писал, что западные эксперты признали, что в Украине началось то, на что надеялись власти Киева. Но только там ожидали развал власти и конфликт военных в Москве, а получилось наоборот. Британское издание The Economist опубликовало статью об “открытом противостоянии” между президентом Владимиром Зеленским и главкомом Валерием Залужным.

В Украине началось то, что Киев ожидал в России. Поражение близко?