«Все они работают!» - Зеленский отверг заявление Путина о пяти уничтоженных ЗРК Patriot под Киевом

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Опубликовано: 19.06.2023 11:37 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил информацию о пяти зенитно-ракетных комплексах Patriot, якобы уничтоженных российскими войсками под Киевом. Её на днях озвучил президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

В воскресенье, 18 июня, в своём традиционном обращении к украинскому народу Зеленский заявил, что все ЗРК Patriot (которые были переданы Украине западными союзниками) в настоящее время работают, причём “максимально эффективно”.

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“Кто бы там в России не рассказывал, якобы наши Patriot уничтожены, все они есть, все они работают, все они сбивают российские ракеты. И сбивают максимально эффективно. Ни один Patriot не уничтожен!” - заявил Зеленский.

Так он прокомментировал ответ Путина на вопрос об участившихся атаках беспилотников в России.

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“Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева? Нет таких ограничений. Мы не делаем это по ряду соображений”, - завил Путин, при этом не уточнив, о каких именно “пяти комплексах” идёт речь.

Ранее сообщалось лишь о двух комплексах Patriot, которые США и Германия передали на вооружение ВСУ. Каждый комплекс имеет по шесть пусковых установок.

В Минобороне РФ заявили об уничтожении ЗРК Patriot во время атаки на Киев

В Министерстве обороны России отчитались об уничтожении одного из них во время ночной атаки по Киеву в ночь на 16 мая. В интернете даже появилось видео, на котором предположительно запечатлен момент поражения американского противовоздушного комплекса.

Поврежденный под Киевом Patriot уже починили — Пентагон. Сколько уже сбил российских самолетов?

Однако, уже через несколько дней в Пентагоне заявили, что ЗРК был лишь повреждён, но вскоре его вернули в строй и теперь он “полностью работоспособном состоянии”.