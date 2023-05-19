Поврежденный под Киевом Patriot уже починили — Пентагон. Сколько уже сбил российских самолетов?

Опубликовано: 19.05.2023 09:51 , Обновлено: 19.05.2023

Зенитный ракетный комплекс Patriot уже в строю, рассказали в американском военном ведомстве. Ранее с него уже сбивали российские самолеты.

Минобороны РФ заявило, что 16 мая ракетным ударом был поражен зенитный ракетный комплекс Patriot. В Пентагоне на это сказали, что это не так, он был поврежден, но его починили, пишет CNN.

«Сейчас он в полностью работоспособном состоянии», — рассказала на брифинге Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Представители минобороны США и сотрудники Конгресса сообщили журналистам, что украинские войска в последние недели использовали систему противовоздушной обороны Patriot американского производства, чтобы сбить по крайней мере один российский истребитель, находившийся вдалеке. Российские самолеты в основном оставались за российскими оборонительными рубежами, что затрудняло Украине прицеливание по ним с помощью систем меньшей дальности, таких как NASAMs.

Как одна батарея Patriot может помочь Украине

[info_b]ЗРК Patriot были переданы Украине Соединенными Штатами. После заявления Минобороны РФ о поражении ракетой одного из комплексов, США, сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники, направили инспекторов для проверки системы. По данным собеседников телеканала, еще до осмотра было понятно, что у Patriot лишь незначительные повреждения, которые можно устранить на месте.[/info_b]

Что на самом деле произошло? У США, Украины и РФ разные версии

В США говорили, что ущерб системе противовоздушной обороны Patriot в результате российского ракетного удара минимален.

В России заявили, что одним ударом “Кинжала” уничтожили сразу пять установок “Патриот”.

Пресс-секретарь командования Военно-воздушных сил Украины утверждал, что система противовоздушной обороны не могла быть уничтожена ракетой «Кинжал».

«Не беспокойтесь о судьбе Патриота. С технической точки зрения Patriot — это… система», — сказал он, отметив, что она состоит из компонентов, которые располагаются на расстоянии друг от друга.

Ранее Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении американской техники в Украине. Еще в январе 2023 года СМИ подсчитали, что Россия заявила в общей сложности о том, что «уничтожила» 35 украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Однако Киев получил от США всего 20 установок, заметил британский канал BBC.

Так, в сентябре 2022 года в военном ведомстве РФ в сводке с фронта в Украине 1 сентября показали на карте, что уничтожили в Украине 44 американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. При этом тогда у Киева на вооружении их было 16. СМИ предположили, что в Минобороны могли иметь в виду, что перехватили 44 ракеты, пущенных с HIMARS.

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