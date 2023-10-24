"Все это понимают" - Военный эксперт Жданов назвал сроки окончания войны в Украине. Кто победит?

🎤 Мнение

Опубликовано: 24.10.2023 07:15 , Обновлено: 25.10.2023

Украинский военный эксперт, полковник запаса и бывший сотрудник Генштаба ВСУ Олег Жданов рассказал польскому изданию "Онет", как проходит украинское контрнаступление и почему он верит, что прорыв российской обороны все ещё вероятен.

“Я вижу общий, стратегический успех. Я сейчас не анализирую количество освобождённых территорий. Я говорю прежде всего о потерях, понесенных противником в ходе нашего наступления. Результат я оцениваю это положительно”, - заявил украинский эксперт в интервью Onet.pl.

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“Мы уже вернули себе более половины территорий, которые были оккупированы после полномасштабного вторжения. С 4 июня мы территориально превзошли операции в Харькове и Херсоне. Возможно, мы движемся медленно, но верно. Если сложить все освобожденные нами населенные пункты, то это очень много”, - заверил Олег Жданов.

Олег Жданов.

По его словам, за 4,5 месяца украинцы смогли уничтожить 3,5 тысячи артиллерийских систем противника. “Это в среднем до 50 бригад. Это много. Сегодня я вижу, что у России нет стратегического резерва. Последним стратегическим резервом, отправленным из России, были плохо укомплектованные 25-я и 18-я общевойсковые армии. Их начали отправлять в Украину раньше, чем планировалось”, - сделал вывод Олег Жданов.

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Он уверен, что россияне уже используют часть своих резервов вдоль линии фронта. Хотя, как правило, резервы располагаются в тылу, где их не могут поразить огневые средства противника. Но у России все не так. Они уже перемещены на линию фронта. Это касается и техники, и людей.

Когда может быть прорыв?

“В какой-то момент на линии фронта должна появиться дыра, брешь. У противника не будет возможности закрыть его. И тогда украинские вооруженные силы смогут двигаться вперед”, - выразил уверенность Олег Жданов.

По его словам, это может произойти во второй половине осени. “Наша разведка уже сообщила, что ФСБ России вывозит из Токмака архивы и людей. Семьи коллаборационистов эвакуируются. А благодаря использованию ATACMS за спиной захватчика станет очень жарко. Все указывает на то, что Токмак им не удастся удержать. И все это понимают”, - сделал вывод украинский эксперт.

По мнению Олега Жданова, ВСУ могут прорвать оборону россиян не только в направлении Мелитополя. Он не исключил продвижения ВСУ в направлении Бахмута или Бердянска.

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“Бахмутское направление могло разрушить всю систему обороны России. Оттуда мы сможем двигаться в сторону Донецка и дойти до государственной границы. И это недалеко от Азовского моря. Это самый трудный и длинный путь. Но у него есть и перспективы на сегодняшний день”, - считает укркински эксперт.

“На Бахмутском направлении имеется старая линия обороны, но укреплений меньше. Идет прямой боевой контакт и противник все больше отступает. Поэтому русские не могут построить новую линию обороны. Основная проблема там – плотная застройка. Однако если направление на Бахмут окажется успешным, мы сможем атаковать со стороны Авдеевки. Недаром сегодня русские штурмуют этот город. Все понимают, что Авдеевка — наши ворота в Донбасс”, - поделился оценкой ситуации Олег Жданов.

За Токмаком нет обороны?

По мнению украинского военного эксперта, за Токмаком у россиян нет обороны. “Сейчас там пытаются рыть траншеи. Но это ситуационные укрепления. Линии Суровикина больше не существует. Если мы прорвем российскую оборону, мы выйдем на оперативный простор и двинемся вперед. И тогда нашей целью будет перерезать сухопутный коридор, чтобы не допустить поставок из России”, - рассказал Олег Жданов.

“Достаточно даже дойти до границы с Мелитополем и взять на себя огневой контроль над этим коридором. А затем закрыть его. А с начала следующего года в Украине появится авиация”, - заявил он.

По мнению украинского военного эксперта, выход к Азовскому морю стал первым шагом к освоблждению Крыма.

“Существует также политический и психологический элемент. Выход к Азовскому морю — это, по сути, почти возвращение к границам до полномасштабного вторжения. Русским будет сложно объяснить, почему они пожертвовали 300 тыс людей”, - считает Олег Жданов.

Зима не помешает контрнаступлению?

Тем не менее, эксперт допускает, что активные боевые действия будут продолжаться и зимой. И морозы на юге Украины не задержат войска.

“Они повлияют, но незначительно. Почва в южных регионах Украины более песчаная и хорошо впитывает влагу. Кроме того, мы имеем большой опыт ведения штурмовых операций, в которых бронетехника поддерживает пехоту. Это не классический вариант, когда войска атакуют на бронетехнике. Мы можем погулять там. Мы уже знаем, как это сделать. Это медленно, но это движение”, - предположил Олег Жданов, добавив, что благодаря появившимся в распоряжении ВСУ ракетам ATACMS есть надежда, что они смогут нанести удары по тылам противника.

США затянули войну?

Олег Жданов выказал уверенность, что США затянули войну. “На мой взгляд, у Белого дома свое видение нашей войны. Мне кажется, победа Украины совпадает с началом президентской кампании в США по повышению рейтинга Байдена”, - предположил эксперт.

Именно поэтому, считает он, Америка выстроила сроки поставок важного вооружения так, чтобы победить Россию ближе к выборам.

“Существует формула, согласно которой избиратель должен получить необходимую информацию за шесть месяцев до выборов. Самолеты мы получим в конце января или начале февраля. Это означает, что мы можем закончить войну в мае. То есть политической победы может еще не быть. Война может официально не закончиться. Но это приблизится к пределу. И это можно считать огромным успехом. Даже если мы вернем Крым, но не возьмем Донбасс, это будет успех”, - заявил он.

Ранее Телеграф писал, что война России в Украине не закончится ни парадом победы в Москве, ни парадом победу в Киеве. Такое заявление сделал глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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