«Временная передышка» - Помощник Путина назвал предложение США по соглашению с Украиной «имитацией мирных действий»

Опубликовано: 13.03.2025 15:24 , Обновлено: 13.03.2025

Помощник президента России Юрий Ушаков рассматривает предложение США объявить 30-дневное перемирие в Украине как "временную передышку" для украинских военных. По его словам, Москва заинтересована в заключении "долгосрочного мира".

Комментируя предложение американских посредников по урегулированию конфликта в Украине, Ушаков в интервью телеканалу “Россия 1” заявил, что он 12 марта по телефону изложил позицию Москвы своему американскому коллеге Майку Уолтцу.

“Это не что иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего”, — заявил Ушаков.

По его словам, целью российской стороны остаётся “долгосрочное мирное урегулирование”.

“Мы к этому стремимся -мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны, наши известные озабоченности. Какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации”, - процитировало Ушакова агентство “Интерфакс”.

Говоря об анонсированном визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву, Ушаков заявил, что “подобного рода контакты будут носить закрытый характер”, и, как сделал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, предложил дождаться запланированной пресс-конференции Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, который сегодня находится с официальным визитом в Москве.

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