Зеленский объяснил, почему Киев согласился на прекращение огня. Когда пообещал провести выборы?

Опубликовано: 12.03.2025 21:02 , Обновлено: 12.03.2025

Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта объяснил, почему Киев согласился на условия США о полном прекращении огня на 30 дней по всей линии фронта. Также он рассказал, когда в стране должны пройти президентские выборы.

“Это первая большая конструктивная беседа между нашими командами: есть положительный результат по восстановлению помощи от США. Я подчеркивал неоднократно: никто из нас не верит русским, мы это проходили, но мы играть с нарративами, что мы не хотим окончания войны, не будем”, - сказал Зеленский.

С его слов, он “настроен очень серьезно” и для него важно закончить войну. “Я хочу, чтобы президент США это видел, чтобы Европа, все были в союзе, чтобы заставить РФ к окончанию войны”, - [link href=“https://t.me/stranaua/188978” target=“_blank” rel=“noopener”] процитировал [/link] украинского президента Telegram-канал “Политика страны”.

А президентские выборы в стране Зеленский пообещал провести после окончания войны и отмены военного положения. По его видению, после начала перемирия нужно будет разработать пошаговый план завершения войны с гарантиями безопасности. Если после разработки такого плана пойдет его “поэтапное исполнение”, то оно приведет к окончанию войны, считает президент Украины.

“После окончания войны будет снято военное положение, и после выборы будут проходить в соответствии с украинским законодательством. Никто ничего специально откладывать не будет. Нам нужно сосредоточиться на первых шагах, чтобы была тишина”, - добавил Зеленский.

К слову, вечером 12 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что США “прямо сейчас направляют людей в Россию” для переговоров. “У нас есть люди, которые прямо сейчас едут в Россию”, - [link href=“https://www.theguardian.com/world/live/2025/mar/12/ukraine-war-live-updates-russia-ceasefire-putin-trump-zelenskyy-update” target=“_blank” rel=“noopener”] процитировала [/link] политика британская газета The Guardian.

Трамп добавил, что “мы получили несколько позитивных сообщений о прекращении огня”.

Реакция Москвы

После переговоров 11 марта в Саудовской Аравии между Украиной и США пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 12 марта сказал, что Кремль “внимательно изучает заявления” по итогам переговоров.

“Мы исходим из того, что, как и было вчера сказано, [госсекретарь США Марко] Рубио и [советник американского президента по национальной безопасности Майк] Уолтц по различным каналам в эти дни проинформирует нас о деталях состоявшихся переговоров и достигнутых пониманиях”, - [link href=“https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/03/12/25291424.shtml” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] слова Пескова российское издание “Газета.ru”.

Ранее Telegraf.news подробно писал о соглашении Киева отказаться от своего предложения о “воздушно-морском” перемирии и принять предложение США о полном прекращении огня на 30 дней. К слову, получив согласие от Украины, США согласились немедленно возобновить оказание приостановленной ранее военной помощи и обмен разведданными со страной, сообщил глава Офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Мяч на стороне Москвы» — Киев согласился на условия США по прекращению огня с Россией