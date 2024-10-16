«Вопрос времени» - Израиль определился с целями «смертельного ответа» Ирану

Опубликовано: 16.10.2024 10:14 , Обновлено: 16.10.2024

Израиль определился с военными целями на территории Ирана, по которым потенциально могут быть нанесены удары в ответ на недавнюю массированную атаку Исламской Республики баллистическими ракетами. В свою очередь министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что у страны больше нет никаких "красных линий" и выразил готовность армии "защищать народ и интересы" республики.

По данным израильского новостного 12 канала, 15 октября военные представили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и министру обороны Йоаву Галланту список возможных целей для нанесения ответного удара по Ирану. Ссылаясь на неназванные источники, телеканал сообщил, что несмотря на полученное одобрение властей, этот список ещё уточняется, поскольку требуется “деликатная координация” с другими странами региона.

Тем не менее, “теперь это вопрос времени”, заявил источник в среде израильских военных, отметив, что указанные цели “могут измениться в последнюю минуту”, передал израильский портал The Times of Israel.

Между тем, 15 октября Галлант публично пообещал, что Израиль “скоро ответит” Ирану.

“Это будет точный и смертельный ответ”, — заявил он во время встречи с праворадикальной организации Gvura Forum (Форум героизма), объединяющей семьи израильских заложников, захваченных террористами 7 октября 2023 года.

Министр обороны Израиля пригрозил Ирану «смертоносным и особенно неожиданным» ударом

Тем временем, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в воскресенье, 13 октября, заявил, что у Ирана “нет красных линий” в вопросах защиты собственной территории и народа. Он также косвенно пригрозил властям США за планируемые поставки оружия и отправку своих специалистов на помощь израильским военным.

Дело в том, что в минувшие выходные Минобороны США заявило о своём намерении отправить в Израиль противоракетную систему THAAD, а также военных специалистов, которые будут её обслуживать. Своё решение Вашингтон объяснил желанием укрепить противовоздушную оборону Израиля “после беспрецедентных атак Ирана 13 апреля и 1 октября”.

“США поставляют Израилю рекордное количество оружия. Теперь они также подвергают риску жизни своих солдат, отправляя их для управления американскими ракетными системами в Израиле”, - осудил решение Вашингтона Арагчи и предупредил, что несмотря на “огромные усилия для сдерживания полномасштабной войны в регионе”, Иран отказывается от каких-либо “красных линий в защите своих людей и интересов”.

Ранее Telegraf.news рассказал, Белый дом пригрозил Израилю урезать поставки американского оружия, если власти страны не предпримут серьёзные шаги по “существенному улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа”. Таков посыл официального письма, направленного в минувшие выходные госсекретарём США Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином министру обороны Израиля Йоаву Галланту и министру стратегических вопросов Рону Дермеру.

США пригрозили Израилю урезать поставки оружия из-за гуманитарной ситуации в Газе