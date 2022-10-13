Войска РФ начали готовиться к боям в самом Херсоне. Где наступает Украина?

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Опубликовано: 13.10.2022 10:54 , Обновлено: 04.07.2024

Российские войска начали подготовку к контрнаступлению украинцев на сам Херсон. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании. Сейчас, по их информации, в Херсонской области идут ожесточенные бои. При этом ВСУ понемногу продвигаются и на других направлениях. Вот что еще говорят эксперты, и как ситуация на фронте в Украине показана на карте.

Войска РФ готовятся к наступлению на Херсон — Разведка Британии

Минобороны Великобритании в своей свежей сводке за 13 октября заявили, что российские войска, вероятно, ожидают наступления Вооруженных сил Украины на Херсон. По их словам, об этом свидетельствует приказ подконтрольных Москве «властей» о подготовке к эвакуации некоторых мирных жителей.

Также эксперты отметили, что сейчас армия РФ пытается укрепить новую линию фронта к западу от поселка Милово, отступив с начала октября примерно на 20 км к северу от Херсонского сектора.

«На этой линии продолжаются ожесточенные бои, особенно на западном конце, где украинские наступления означают, что фланг России больше не защищен рекой Ингулец. Большая часть российских войск на этой линии фронта остается недоукомплектованной частью ВДВ», — сообщили британские аналитики.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1580293031848132608

ВСУ освободили 75 населенных пунктов на Херсонщине

Тем временем, по данным властей Украины, ВСУ освободили уже 75 населенных пунктов в Херсонской области. Из них 29 — в октябре.

По словам губернатора области Ярослава Янушевича, обстановка остается очень сложной, идут активные бои. Некоторые освобожденные населенные пункты снова оказались под обстрелом российских войск.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине

[info_b]Данная карта боев на фронтах в Украине обновляется каждый день, как только становятся известны новые столкновения, передвижения и другие события. [/info_b]

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Наступление ВСУ в Луганской области

В свою очередь аналитики американского Института изучения войны (ISW)отметили, что, по данным российских источников, ВСУ продолжили контрнаступление в направлении Сватово и Кременной в Луганской области. Войска РФ продолжают оборонятся Российские войска продолжают оборонительные действия в этом районе.

При этом, по информации ISW, российские войска провели наземные атаки в районе Бахмута и Авдеевки.

Кроме того, войска РФ, скорее всего, усиливают линию фронта в западной части Запорожской области, считают эксперты.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1580291630913187840

Как писал ранее Телеграф, глава Офиса Зеленского Андрей Ермак заявил по итогам шестой встречи с министрами обороны западных стран-доноров в Рамштайне, что было принято историческое решение о закрытии неба Украины.

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