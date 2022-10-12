Запад решил "закрыть небо" Украины новой системой ПВО - Ермак

Опубликовано: 12.10.2022 20:53 , Обновлено: 12.10.2022

Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак заявил по итогам шестой встречи с министрами обороны западных стран-доноров в Рамштайне, что было принято историческое решение о закрытии неба Украины.

“Очередной “Рамштайн”. Для нас он исторический, потому что принимаются решения по закрытию нашего неба. Усиление системы ПВО Украины – это то, что нам нужно”, – написал Андрей Ермак.

Впрочем, министры самих западных стран пока были не такими пафосными. Озвученная ими уже запланированная помощь касается больше подготовки к зиме и наступлению.

Вот основные результаты встречи группы «Рамштайн»:

Франция дала обещание поставить Украине 3 LRU РСЗО (модернизированные M270).

Германия в ближайшие недели передаст Украине САУ Panzerhaubitze 2000 и РСЗО Mars-2.

Канада предоставит Украине 500 тысяч единиц зимней военной одежды, артиллерийские снаряды и обеспечение спутниковой связи.

Нидерланды передадут Украине зенитных ракет на 15 млн евро.

Другие страны пообещали давать в том числе и денежные траншы на поддержку тыла, восстановление инфраструктуры и т.п.

Неожиданно Германия расзедрилась на новые наступательные вооружения.

“Встреча формата Рамштайн происходит в особое время: ракетные удары и частичная мобилизация России, псевдореферендумы и контрнаступление Украины. Координируем нашу текущую поддержку. В ближайшие несколько недель Украине передадут дополнительные PzH2000 и MARS II”, – сообщило Федеральное министерство обороны Германии. Однако точное количество ведомство не назвало.

А вот в США темы ПВО коснулись подробнее. Украина получит новые системы ПВО так быстро, как только это возможно - пообещал министр обороны США Ллойд Остин, не назвав сроков.

“Я совершенно уверен, что остальные страны сделают все что смогут и когда смогут, чтобы передать дополнительные мощности. Вы слышали, что мы говорили о NASAMS, и это хорошее средство, которое действительно поможет украинцам. Я говорил, что Германия предоставит систему ПВО IRIS-T, и в будущем, я надеюсь, и другие средства. Сегодня больше стран вызвались предоставить боеприпасы для систем NASAMS […]. У нас, безусловно, есть готовность делать все, что мы можем, так долго, как мы можем”, – сказал министр обороны США.

По его словам, США будут добиваться, чтобы страны Запада совместно создали интегрированную систему ПВО Украины и передал Киеву ракетные комплексы различной дальности.

“Комбинация всех этих средств позволит закрыть воздушное пространство российским летательным аппаратам ”, – сказал председатель объединенного комитета начальников генеральных штабов США Марк Милли, уточнив, что речь идет не о всем небе Украины, а только важных участках.

“Мы передадим те системы, которые у нас есть […] И мы постараемся поставить дополнительные боеприпасы для тех систем, которые сейчас на вооружении у украинцев. В мире есть множество свободных систем ПВО. Задачей будет связать их воедино и разместить”, – добавил со своей стороны американский генерал Милли.

Ранее Телеграф сообщил, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обещание президента США Джо Байдена поставить Украине передовые системы противовоздушной обороны (ПВО).

Кремль пригрозил сделать Украине «больнее», если США поставят ей передовые ПВО