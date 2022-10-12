ВСУ похвалились, что сбили 4 российских ударных вертолета за 18 минут
В командовании Воздушных сил Украины 12 октября заявили, что за 18 минут сбили, как минимум, 4 российских вертолета Ка-52.
По их словам, это произошло утром, с 8:40 по 8:58, на юге Украины.
«Зенитными ракетными подразделениями уничтожено по меньшей мере четыре ударных вертолета противника (предположительно Ка-52), которые осуществляли огневую поддержку наземных российских войск на южном направлении», — утверждают военные.
По их информации, один вертолет упал на подконтрольной Украине территории, остальные — за линией фронта.
Также ВСУ считают, что количество сбитых железных птиц может быть и больше, так как они били еще по двум.
[info_b]В России эту информацию не комментировали.[/info_b]
Ранее Телеграф писал, что во время новой атаки по территории Украины 11 октября российские ракеты меняли свое направление или летали по кругу. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко. И объяснил, почему.
В Украине рассказали, почему на второй день атак российские ракеты летают по кругу