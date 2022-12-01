Война в Украине закончится переговорами — экс-глава ЦРУ
Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус в интервью немецкой газете Tagesspiegel заявил, что война в Украине закончится переговорами.
Однако, по его словам, сейчас президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин не готовы к ним.
«Когда время придет, лидеры США, ЕС, Великобритании и других стран будут работать с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения», — добавил он.
Кстати, недавно украинское издание «Страна» сообщило со ссылкой на источники в дипломатических кругах, что Киев и Москва все-таки ведут тайные переговоры. Однако там обсуждают, в первую очередь, практические вещи. А вопрос перемирия или мира — пока дальняя перспектива из-за «космического несовпадения» позиций.
«Несовпадение позиций космическое» — Украина и Россия всё-таки начали переговоры
Об этом же сообщало и агентство Reuters со ссылкой на источники.