Война в Украине закончится переговорами — экс-глава ЦРУ

🎤 Мнение

Опубликовано: 01.12.2022 11:29 , Обновлено: 26.02.2025

Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус в интервью немецкой газете Tagesspiegel заявил, что война в Украине закончится переговорами.

Однако, по его словам, сейчас президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин не готовы к ним.

«Когда время придет, лидеры США, ЕС, Великобритании и других стран будут работать с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения», — добавил он.

Кстати, недавно украинское издание «Страна» сообщило со ссылкой на источники в дипломатических кругах, что Киев и Москва все-таки ведут тайные переговоры. Однако там обсуждают, в первую очередь, практические вещи. А вопрос перемирия или мира — пока дальняя перспектива из-за «космического несовпадения» позиций.

«Несовпадение позиций космическое» — Украина и Россия всё-таки начали переговоры

Об этом же сообщало и агентство Reuters со ссылкой на источники.

Украина и Россия в ноябре провели тайные переговоры