"Несовпадение позиций космическое" - Украина и Россия всё-таки начали переговоры

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 25.11.2022 16:19 , Обновлено: 04.07.2024

Украинское издание "Страна" сообщило со ссылкой на источники в дипломатических кругах, что Киев и Москва всё-таки ведут тайные переговоры. Однако там обсуждают, в первую очередь, практические вещи. А вопрос перемирия или мира - пока дальняя перспектива из-за "космического несовпадения" позиций.

В издании утверждают, что на повестке переговорщиков вопросы возобновления поставок аммиака из России в Европу через Украину по трубопроводу. Этот вопрос в Киеве увязали с обменом пленных по формуле “всех на всех”.

По [link href=“https://t.me/stranaua/77101” rel=“noopener” target=“_blank”] данным [/link] журналистов “Страны”, обмен на всех выгоден Украине, так как украинцев попало в плен больше. С другой стороны возобновление поставок аммиака выгодно России, так как там получат дополнительный приток денег для финансирования войны.

“Собственно, в последний момент и упирается процесс. В Киеве и на Западе до конца не уверены, что обмен пленными стоит такой цены”, - пишет издание. Также проходят консультации про зону безопасности на Запорожской АЭС. Однако Россия отказывается выводить оттуда войска. И компромисс пока не достигнут.

Источники “Страны” про мирные переговоры говорят только то, что на данный момент они никак не подвинулись: “Несовпадение позиций сторон космическое”.

Россия требует сохранить за собой сухопутный коридор из Крыма. Украина - вывод всех российских войск с территорий Украина, в том числе и Крыма. Страны-посредники, в свою очередь, предлагают различные “компромиссные варианты”, среди которых возврат на границы до 25 февраля и вынос вопроса Крыма за скобки. Впрочем, посредники также прелагают размещение войск НАТО по линии фронта в качестве миротворцев.

Украина пока не согласна с новыми потерями территорий и надеется за зиму продвинуться дальше военными методами. “Насколько эти надежды оправдаются, будет понятно в течение ближайших месяцев, после чего и может открыться первое окно для договоренностей”, - говорит источник издания.

Россия же надеется с помощью уничтожения теплоэнергетики Украины принудить Киев к капитуляции. Однако в Офисе Зеленского публично заявили, что так публичные переговоры точно не начнут.

“Вы все равно передадите нам ракеты ATACMS, вы все равно передадите нам бронетехнику: Leopard или Abrams - любую бронетехнику. Потому что нельзя проиграть войну. И мы не будем отказываться от войны ради капитуляции в обмен на свет”, - заявил Подоляк, обратившись к странам Запада в эфире украинского “24 канала”.

Ранее Телеграф сообщил, что Киев и Москва провели прямые переговоры в середине ноября в ОАЭ. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Украина и Россия в ноябре провели тайные переговоры

А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 ноября заявил, что у Киева «есть все возможности», чтобы «прекратить страдания украинцев».

Песков назвал условия, чтобы «прекратить страдания» украинцев