Украина уничтожила 20% Черноморского флота РФ за 4 месяца - Глава Минобороны Великобритании

Опубликовано: 26.12.2023 15:49 , Обновлено: 04.07.2024

Глава министерства обороны Великобритании Грант Шэппс 26 декабря похвалил украинцев за атаку на очередной русский военный корабль в Крыму. При этом он заявил, что она свидетельствует об отсутствии тупика на фронте.

“Это новое уничтожение военно-морского флота Путина демонстрирует, что те, кто считает, что война на Украине зашла в тупик, ошибаются!” - написал министр обороны Великобритании Грант Шэппс.

“Они не заметили, что за последние 4 месяца было уничтожено 20% Черноморского флота России. Доминированию России в Черном море сейчас брошен вызов, и новая коалиция по морскому потенциалу, возглавляемая Великобританией и Норвегией, помогает обеспечить победу Украины на море”, - похвалился он.

В свою очередь, после того, как ВВС Украины заявили, что нанесли удар по кораблю военно-морских сил “Новочеркасск”, который находился в водах Крыма, министерство обороны Украины заявило в своих социальных сетях, что его войска “переделали” корабль в подводную лодку.

https://twitter.com/DefenceU/status/1739617303279587417?t=XC-cbW71WI5-fMv6P8xV6w&s=19

А Рустем Умеров, министр обороны Украины, заявил, что хотел бы “выразить глубокую благодарность” британскому правительству “за обеспечение базовой подготовки украинских пилотов боевой авиации”.

“Украина высоко ценит подготовку пилотов, которую Великобритания и другие партнеры проводят, чтобы помочь нам подготовиться к эксплуатации F-16 в Украине. Это очень значительный вклад в международную коалицию по наращиванию потенциала военно-воздушных сил Украины”, - добавил украинский министр.

Ранее Телеграф сообщил, что в сети появилось видео, которое сняли очевидцы 26 декабря прямо в момент попадания по российскому военному транспортному кораблю “Новочеркасск” украинских ракет Storm Shadow.

В министерстве обороны России подтвердили удар по большому десантному кораблю «Новочеркасск» в Феодосии (Крым) ночью 26 декабря.

«Ты снимаешь? Охренеть!» — Появилось видео удара по БДК «Новочеркасску» в Крыму. И фото, что с ним стало