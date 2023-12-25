СБУ показала самый быстрый "секретный" дрон в Черном море. Что умеет "Мамай"?

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Опубликовано: 25.12.2023 06:18 , Обновлено: 25.12.2023

Служба безопасности Украины (СБУ)впервые показала и подробно рассказала, что умеет беспилотный надводный морской катер "Мамай". Его предназначение - уничтожение кораблей российского Черноморского флота, так у Украины на данный момент своего флота больших кораблей нет.

По словам главы СБУ, “Мамай” уже использовался в качестве камикадзе во время атаки на российские большой десантный корабль “Оленегорский горняк” и танкер “Сиг”.

Морской дрон может развивать скорость до 110 км/час, что делает его самым быстрым судном в Черном море. Беспилотник “Мамай” собирается из пуленепробиваемых плит, которые также используются для бронежилетов.

Помимо его украинцы ещё используют дроны типа MAGURA V5 (имеют максимальную скорость 80 км/ч) и “Морской малыш” (Sea Baby).

Ранее Телеграф сообщил, что корабли Черноморского флота ВМФ России перебазировались из Севастополя в Новороссийск. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные 1 и 2 октября. Таким образом украинцы смогли заставить россиян значительно сократит свое присутствие в той части Черного моря, что использовалось раньше для угрозы нападения на Одессу и зерновой коридор, который теперь действует без договоренности с Россией.

Черноморский флот России покинул Севастополь