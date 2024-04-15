Военный кабинет Израиля пообещал ответить на атаку Ирана. Когда и в каком масштабе?

Опубликовано: 15.04.2024 08:05 , Обновлено: 15.04.2024

Военный кабинет Израиля выступил за нанесение ответного удара по Ирану, сообщили источники в израильском правительстве. Однако, определиться с точными сроками и масштабом ответного удара членам ​​Военного кабинета, в состав которого входят пять высокопоставленных чиновников страны, не удалось.

В состав Военного кабинета помимо премьер-министра Биньямина Нетаньяху также входят министр обороны Йоав Галант, бывший начальник Генштаба ЦАХАЛ Бени Ганц и ещё два правительственных наблюдателя. По данным агентства Reuters, мнения членов кабинета по поводу сроков и масштабов ответной реакции Израиля на субботнюю атаку Ирана разделились.

По данным издания The Times of Israel, министр Бени Ганц и один из наблюдателей, коллега Ганца по партии “Национальное единство” Гади Айзенкот предложили нанести немедленный ответный удар по Ирану, пока иранская атака еще продолжалась. Однако, по данным некоторых правительственных источников, на которые сослался местный телеканал 12, это предложение встретило решительные протесты со стороны премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галланта, а также командующего Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви. Отказаться от немедленного военного ответа они предложили в том числе из-за того, что все силы ВВС были сосредоточены на перехвате приближающихся иранских ракет и дронов.

По последним данным, озвученным ЦАХАЛ, в субботу вечером с территории Ирана по Израилю было выпущено порядка 350 баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотников. Около 99% из них, по словам израильских военных, удалось успешно перехватить.

Впоследствии, когда успех израильских систем ПВО стал очевиден и стало ясно, что иранское нападение не нанесло стране большого ущерба, идея немедленного ответа Израиля была отложена, сообщили местные телеканалы.

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По данным израильских СМИ, не могло не повлиять на ответную реакцию властей и реакция западных партнёров Израиля. Так, США призывали руководство страны к осторожности, а в официальных заявлениях президента США Джо Байдена прозвучали призывы к премьер-министру Нетаньяху “думать тщательно и стратегически”.

“Иран должен заплатить цену за свою агрессию”

Тем не менее, газета Israel Hayom процитировала неназванного израильского чиновника, заявившего, что “ответ будет”, а сеть NBC процитировала официальный источник в канцелярии премьер-министра, который заявил, что, хотя решение еще не принято, “ЦАХАЛу придется представить варианты” и что “очевидно, что Израиль ответит” на иранскую атаку.

В свою очередь телеканал CNN, ссылаясь на неназванного израильского чиновника, сообщил, что в настоящее время руководство Израиля ещё не приняло окончательный выбор - нанести ли серьёзный ответный удар по Ирану или предпринять какие-то более размеренные шаги, не допуская дальнейшей конфронтации.

Отметим, что в официальном заявлении Министерства иностранных дел Израиля власти страны подчеркнули своё право на самооборону после массированного воздушного нападения Ирана и призвали моровое сообщество незамедлительно признать иранский “Корпус стражей исламской революции” террористами.

“Иран должен заплатить цену за свою агрессию, и первым шагом в этом направлении должно стать немедленное признание иранского “Корпуса стражей исламской революции” - который совершил эту широкомасштабную террористическую атаку на Израиль - террористической организацией”, - говорится в заявлении МИД.

Израиль также призвал мировое сообщество ввести против Ирана “болезненные санкции”, в том числе, затрагивающие сферу ракетостроения.

“Как и любая другая страна, Израиль имеет право защищаться перед лицом массированного нападения Ирана. Израиль успешно защитился от агрессии Ирана и будет продолжать делать это в будущем”, - заверили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Напомним, первая прямая атака на израильскую территорию со стороны Ирана стала «ответным ударом» за атаку на здание иранского посольства в столице Сирии Дамаске. Несмотря на то, что никто из официальных лиц в Израиле не подтвердил причастность страны к данной атаке, Тегеран воспользовался ею как предлогом для масштабного удара по территории Израиля, сославшись при этом на статью 51 Устава ООН, в которой закреплено «неотъемлемое право государства на самооборону».

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