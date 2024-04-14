Иран впервые открыто атаковал Израиль ракетами и беспилотниками. В ООН и США отреагировали

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Опубликовано: 14.04.2024 09:25 , Обновлено: 14.04.2024

Иран впервые в открытую атаковал Израиль со своей территории, впустив в ночь с 13 на 14 апреля сотни баллистических и крылатых ракет и беспилотников. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что развёрнутая в стране система обороны сейчас готова "к любым сценариям - как к обороне, так и к нападению". Его партнёры в США уже выразили ему свою поддержку, а руководство ООН призвало "немедленному прекращению боевых действий".

Большинство ракет и беспилотников, как заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), были сбиты ещё на подлёте к израильской территории, в том числе, с помощью системы воздушной обороны Arrow. В ЦАХАЛ заявили о “небольшом количестве попаданий”. Один из снарядов, по их данным, ударил по территории военной базы на юге Израиля, нанеся “незначительный ущерб” инфраструктуре.

По интернету разлетелось “сюрреалистическим” видео с работой ПВО в районе Храмовой горы в Иерусалиме, а социальные сети наводнили видео с кадрами перехвата ракет и дронов израильскими системы противовоздушной обороны

Как пояснили в ЦАХАЛ, для перехвата воздушных целей в воздух подняли десятки истребителей ВВС, а силы обороны развернули “на всех фронтах”. Атака продолжалась почти пять часов, однако и после того, как волна иранских беспилотников и ракет стихла, израильские военные не торопились ставить точку.

Так, министр обороны Йоав Галлант после экстренного ночного совещания с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром военного кабинета Изариля Бени Ганцем заявил, что Израилю удалось остановить основное иранское нападение, но “кампания еще не завершилась”. Он призвал жителей Израиля внимательно соблюдать инструкции командования тыла ЦАХАЛа и “быть готовыми к любому сценарию”, передало местное издание The Times of Israel.

Последует ли ответный удар Израиля по Ирану?

Сразу же после атаки и в ЦАХАЛ, и в офисе премьер-министра Изариля никто не заявлял о возможном ответном ударе по территории Ирана. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что главной целью израильских военных остаётся “защита государства Израиль и народа Израиля”, а Нетаньяху в своём обращении к израильтянам лишь общо озвучил “четкий принцип: кто нам вредит, тому мы навредим”.

“Мы защитим себя от любой угрозы и сделаем это хладнокровно и решительно”, - заявил израильский премьер Нетаньяху , не распространяясь о конкретных планах.

Неназванный израильский чиновник в комментарии изданию The Times of Israel сообщил, что на утреннем совещании военного кабинета не было принято никакого конкретного решения относительно ответа Израиля на ракетную атаку и атаку беспилотников со стороны Ирана. По словам источника, этот вопрос планируется обсуждать на заседании военного кабинета, которое намечено на 15:00 14 апреля.

Грядёт третья мировая?

В некоторых СМИ вслед за соцсетями нынешнюю эскалацию на Ближнем Востоке уже поспешили назвать началом третьей мировой войны. Самым популярным вопросом у комментаторов в соцсетях стала реакция на атаку со стороны ведущих мировых держав - США, Китая и России.

Свою “глубокую обеспокоенность” по поводу атаки Ирана на Израиль уже выразил Пекин. В официальном заявлении Министерства иностранных дел Китая стороны призвали ” проявлять спокойствие и сдержанность, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию”.

“Китай призывает международное сообщество, особенно влиятельные страны, сыграть конструктивную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе”, — процитировало МИД Китая The Times of Israel .

В США в первые же часы после начала атаки Ирана на Израиль высокопоставленные члены администрации Байдена, включая госсекретаря США Энтони Блинкена и вице-президента США Камалу Харрис, выступили с осуждением нынешней атаки и заявили о “железной приверженности” США безопасности Израиля.

В МИД России пока официальное заявление относительно атаки Ирана на Израиль не сделали, однако буквально накануне, 13 апреля, по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом.

В ходе переговоров Лавров в очередной раз “решительно осудил” Израиль за авиаудар по иранскому диппредставительству в Дамаске 1 апреля и подчеркнул “категорическую неприемлемость” любых посягательств на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями, передало агентство Sputnik.

“Мир не может позволить себе еще одну войну”

В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже выступил с “решительным осуждением серьезной эскалации” между Ираном и Израилем и призвал все стороны “к немедленному прекращению боевых действий”, “максимальной сдержанности” и воздержания от “любых действий, которые могут привести к крупной военной конфронтации на нескольких фронтах на Ближнем Востоке”.

“Я неоднократно подчеркивал, что ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одну войну”, - заявил генсек ООН.

Почему Иран решился на прямой удар по Израилю?

Отметим, что первая прямая атака на израильскую территорию со стороны Ирана стала “ответным ударом” за атаку на здание иранского посольства в столице Сирии Дамаске. Несмотря на то, что никто из официальных лиц в Израиле не подтвердил причастность страны к данной атаке, Тегеран воспользовался ею как предлогом для масштабного удара по территории “злобного сионистского режима”.

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Утром 14 апреля представительство Ирана при Организации объединенных наций, комментируя атаку Исламской Республики на Израиль, сослалось на статью 51 Устава ООН, в которой закреплено “неотъемлемое право государства на самооборону”.

“Если режим Израиля допустит еще одну ошибку, ответ Ирана будет значительно более суровым”, - процитировало заявление иранских властей информационное агентство IRNA.

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