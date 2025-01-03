Военные не дали прокурорам арестовать президента Южной Кореи

Опубликовано: 03.01.2025 14:46 , Обновлено: 03.01.2025

В пятницу Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц Республики Корея (CIO) предприняло попытку задержать президента Юн Сок Ёля, которому ранее был объявлен импичмент. Но после многочасового противостояния между следователями и службой безопасности президента она закончилась неудачей. В результате CIO объявило о приостановке исполнения ордера на задержание.

«Мы пришли к выводу, что исполнение ордера на задержание практически невозможно из-за продолжающегося противостояния, и приостановили его исполнение, заботясь о безопасности персонала», — сообщило CIO для прессы.

«Мы выражаем серьёзное сожаление по поводу поведения подозреваемого, который отказался подчиниться законным процедурам», — добавили в ведомстве.

Как сообщил представитель CIO, следователи приблизились на расстояние 200 метров к зданию резиденции, но не смогли продвинуться дальше. «Более 10 автобусов или автомобилей блокировали путь, и около 200 человек из Службы безопасности президента (PSS) или военных образовали несколько шеренг, что сделало невозможным проход», — рассказал чиновник, отметив, что группа, исполняющая ордер, состояла из 20 сотрудников CIO и 80 полицейских. По его словам, на каждом этапе «происходили стычки, большие и маленькие».

Фото: Yonhap News

Трём прокурорам разрешили подойти к входу в резиденцию, но не внутрь, поэтому неизвестно, был ли экс-президент на месте. Однако прокуроры встретились с двумя адвокатами Юн Сок Ёля, которые, по словам чиновника, повторили свою позицию, что президент не может подчиниться ордеру, выданному «незаконно» органу, не уполномоченному расследовать дела о мятеже.

Ордер на задержание Юн Сок Ёля по обвинению в мятеже и злоупотреблении властью в связи с неудачной попыткой введения военного положения 3 декабря действует до понедельника.

В то же время сложности возникли не только из-за сопротивления PSS, но и из-за митингов сторонников Юн Сок Ёля у резиденции. В пятницу утром там собралось более 1000 человек. Когда стало известно об отступлении CIO, протестующие, число которых, по оценкам полиции, выросло до 11 000, разразились аплодисментами и криками «Мы победили». Митингующие размахивали флагами Южной Кореи и США.

Фото: Yonhap News

Противники Юн Сок Ёля, возглавляемые Корейской конфедерацией профсоюзов, пообещали провести ночной митинг возле резиденции, требуя ареста президента.

Ожидалось, что CIO попытается задержать Юн Сок Ёля именно в пятницу, так как в выходные дни количество протестующих могло быть ещё больше, а в понедельник срок действия ордера истекает.

CIO объединило усилия с полицией и следственным подразделением Министерства обороны для проведения совместного расследования.

Команда юристов Юн Сок Ёля назвала ордеры «незаконными и недействительными» и подала ходатайство о запрете на их исполнение. В пятницу один из адвокатов [link href=“https://en.yna.co.kr/view/AEN20250103000757315?section=national/politics” target=“_blank” rel=“noopener”] заявил [/link] корейскому агентству Yonhap, что против CIO будут предприняты «юридические действия».

Полиция предупредила, что любой, кто попытается помешать CIO исполнить ордер на арест, будет задержан по обвинению в воспрепятствовании исполнению служебных обязанностей. В пятницу по такому обвинению никто арестован не был.

Позже совместная следственная группа сообщила, что глава PSS Пак Чон Чжун и его заместитель были привлечены к ответственности по подозрению в воспрепятствовании исполнению служебных обязанностей, и им было предложено явиться на допрос в субботу.

Ранее Telegraf.news писал, что следователи планировали арестовать Юн Сок Ёля и доставить его в штаб-квартиру CIO в Квачхоне для допроса, а затем поместить в следственный изолятор в соседнем городе Ыйван. После задержания у CIO было бы 48 часов, чтобы либо запросить ещё один ордер на его официальный арест, либо освободить его.

Суд в Сеуле выдал ордер на арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

Напомним, Юн Сок Ёля отстранили от должности после того, как контролируемая оппозицией Национальная ассамблея проголосовала за его импичмент 14 декабря. Причиной импичмента стало введение военного положения 3 декабря, которое продлилось шесть часов, а затем было отменено парламентом. Конституционный суд начал слушания, чтобы решить, отстранить ли Юн Сок Ёля от должности или восстановить его. На вынесение решения у суда есть 180 дней с 14 декабря.

Парламент Южной Кореи со второго раза объявил импичмент президенту Ёлю