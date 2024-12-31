Суд в Сеуле выдал ордер на арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

Опубликовано: 31.12.2024 09:31 , Обновлено: 31.12.2024

Во вторник суд Сеула выдал ордер на арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, в отношении которого ранее был объявлен импичмент. Ордер выдан в связи с неудачной попыткой введения военного положения 3 декабря. Таким образом, Юн Сок Ёль стал первым действующим президентом Южной Кореи, которому грозит арест.

Западный окружной суд Сеула удовлетворил запрос Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) на выдачу ордера. Юн Сок Ёлю предъявлены обвинения в организации неудавшегося введения военного положения, подстрекательстве к мятежу и злоупотреблении властью, [link href=“https://en.yna.co.kr/view/AEN20241230010152315?section=national/politics” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщило [/link] агентство Yonhap.

Суд также одобрил ордер на обыск президентской резиденции Юн Сок Ёля в Сеуле в рамках расследования. CIO подало запрос на задержание после того, как Юн Сок Ёль проигнорировал три повестки на допрос.

Представитель CIO заявил, что ордер на задержание действителен в течение недели, до следующего понедельника. После задержания Юн Сок Ёль может быть помещён в следственный изолятор в городе Ыйван к югу от Сеула. В CIO пока не определились с датой задержания, добавив, что правоохранительные органы, как правило, не согласовывают график задержания с подозреваемым заранее.

«При исполнении [ордера] могут быть учтены различные обстоятельства, но исполнение ордера является [основным] принципом теперь, когда он выдан», — заявил представитель CIO журналистам.

После задержания Юн Сок Ёля CIO обязано в течение 48 часов решить, подавать ли ходатайство об аресте для дальнейшего содержания под стражей или освободить его.

Защита Юн Сок Ёля немедленно опубликовала пресс-релиз, в котором заявила, что не может принять ордер на задержание, назвав его «незаконным и недействительным», поскольку он был выдан по запросу следственного органа, не обладающего юрисдикцией.

Однако суд отклонил утверждения Юн Сок Ёля о том, что CIO не обладает юрисдикцией по делам о мятеже и что запрос на выдачу ордера был незаконным. Суд также не принял во внимание аргументы президента о том, что он не смог явиться на допросы, поскольку не были приняты меры по обеспечению его личной безопасности.

Тем не менее остаётся неясным, сможет ли CIO задержать Юн Сок Ёля, поскольку Служба безопасности президента ранее блокировала доступ следователей как в комплекс президентского офиса, так и в официальную резиденцию Юн Сок Ёля для проведения обысков, ссылаясь на соображения военной безопасности. Сразу после выдачи ордера Служба безопасности президента заявила, что примет меры по его исполнению в соответствии с законом.

Хотя Юн Сок Ёль обладает президентским иммунитетом от уголовного преследования, по закону эта привилегия не распространяется на обвинения в мятеже или государственной измене.

Защита Юн Сок Ёля заявила, что CIO не имеет законных полномочий расследовать дела о мятеже, поскольку, в соответствии с действующей системой, изменённой при предыдущем правительстве, юрисдикцией по таким делам обладает полиция.

Глава CIO О Дон Ун пояснил, что, в отличие от ордеров на обыск, исполнению ордера на задержание или арест, выданного судом, не может препятствовать даже президент.

Юн Сок Ёля отстранили от должности после того, как контролируемая оппозицией Национальная ассамблея проголосовала за его импичмент 14 декабря в связи с введением военного положения. Оно продлилось шесть часов, после чего парламент его отменил.

Конституционный суд приступил к рассмотрению дела, чтобы решить, отстранить ли Юн Сок Ёля от должности или восстановить его в должности. У суда есть 180 дней с 14 декабря, чтобы вынести своё решение.

Ранее Telegraf.news писал, что отстранённый президент Юн Сок Ёль извинился за введение военного положения в стране.

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