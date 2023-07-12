Есть "эквивалент ATACMS" - Байден рассказал, дадут ли Украине дальнобойные ракеты для HIMARS

Опубликовано: 12.07.2023 22:02 , Обновлено: 04.07.2024

Встреча между президентом Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским "прошла очень хорошо", заявил сам президент США в среду, 12 июля. Он уточнил, что Украина уже получила аналог дальнобойных ракет для HIMARS. По всей видимости, это значит, что ATACMS в ближайшее время Киев не получит.

“Мы провели вместе около часа, и я думаю, что мы на правильном пути, - сказал Байден журналистам в среду, покидая саммит НАТО в Вильнюсе. - Так что я доволен поездкой, и вы знаете, мы достигли всех целей, которые ставили перед собой”.

Байден сказал, что у Украины уже есть “эквивалент ATACMS”, которые представляют собой ракеты большой дальности (британские Shadow Storm с дальностью порядка 250-300 км и французские SCALP - Ред.), но ВСУ больше нуждаются в артиллерийских снарядах. Он добавил, что Украина была “очень удовлетворена” тем, что ей предоставили партнёры.

Отвечая на вопрос об украинском контрнаступлении, Байден сказал, что он “не имеет права сообщать подробности этого – мы подробно говорили об этом со всеми его военными, и они по-прежнему настроены оптимистично, но они знают, что это тяжелая работа”.

Байден также заявил, что не приемлет вступления Киева в НАТО до тех пор, пока “война не закончится”, но пролил некоторый свет на свой разговор с украинским президентом.

“Послушайте, единственное, что Зеленский сейчас понимает, это то, что член его страна сейчас НАТО или нет, не имеет значения, пока у нас есть обязательства [перед ней]”, - сказал он, сравнив ситуацию с “тем, как мы ведем себя с Израилем”.