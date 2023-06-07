"У меня был День счастья" - Зеленский объявил о предложениях союзников передать Украине F-16

Опубликовано: 07.06.2023 07:39 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил "серьезное, мощное" предложение от лидеров стран, готовых предоставить Киеву истребители F-16, заявил он во вторник, 6 июня.

“Наши партнеры знают, сколько самолетов нам нужно, - цитируются слова Зеленского в заявлении на его веб-сайте. - Я уже получил представление об этой цифре от некоторых наших европейских партнеров… Это серьезное, весомое предложение”.

“Я когда получил эту информацию, то у меня был день счастья… Было мощное предложение. Важно, чтобы эта коалиция была договоренностью на бумаге”, – отметил Зеленский, не уточнив, о каком количестве истребителей идет речь.

По словам Зеленского, Киев теперь ожидает окончательного соглашения со своими союзниками, включая “совместное соглашение с Соединенными Штатами”.

До сих пор неясно, какие страны готовы направить самолеты в Украину. Президент Украины уточнил, что пока не может разглашать конкретные страны и количество самолетов. И добавил, что “это не быстро”.

Байден не против

Как сообщило агентство Reuters, президент США Джо Байден в мае заявил лидерам G7, что Вашингтон поддерживает совместные программы подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. Но советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что окончательного решения об отправке Вашингтоном самолетов принято не было.

Зеленский давно призывал к использованию истребителей F-16, заявляя, что их появление в Украине стало бы верным сигналом всему миру о том, что вторжение России закончится поражением.

В Кремле уже привычным образом заявили во вторник, 6 июня, что построенные в США истребители F-16 могут “вмещать” ядерное оружие, и предупредила, что их поставка Киеву приведет к дальнейшей эскалации конфликта.