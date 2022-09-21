Во время мобилизации в России призывать будут в первую очередь молодежь до 35 лет - Инфографика

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Опубликовано: 21.09.2022 10:10 , Обновлено: 21.09.2022

В российских СМИ появилась подробная информация, как будет проходить мобилизация. Весь процесс будет разделен на четыре очередности. В первую очередь призовут молодых людей в возрасте до 35 лет, прошедших срочную службу.

Рядовые, сержанты, прапорщики и мичманы - с такими званиями россияне в возрасте до 35 лет попадут на войну в Украине.

Также в первую очередь будут мобилизовывать в возрасте от 45 до 60 лет младших офицеров запаса.

На время мобилизации россиянам из этой группы запретят покидать страну без особого разрешения.

Министр обороны РФ Шойгу заявил, что в ходе мобилизации призовут 300 тысяч резервистов. При этом, по его словам, тех, кто подходит под критерии, — почти 25 миллионов человек.

“Сама линия соприкосновения, можно называть ее и линия фронта, и линия соприкосновения — она больше 1 000 км. Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии - это надо закреплять, эти территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь, именно для этого делается эта работа — я имею в виду, частичная мобилизация”, — заявил министр обороны России.

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Главные пункты указа о мобилизации в России

— в период частичной мобилизации увольнение с военной службы возможно по возрасту, состоянию здоровья и по приговору суда о лишении свободы;

— губернаторам поручено обеспечить призыв по мобилизации в количестве и в сроки, которые определяются Минобороны для каждого региона;

— контракты о прохождении военной службы продолжают действие до окончания частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военных;

— россиянам, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, предоставляется право на отсрочку от призыва.

Ранее Телеграф сообщил что президент России Владимир Путин 20 сентября так и не обратился к нации. Сначала планировалось, что он сделает телеобращение в 20:00. Затем его перенесли на 20:15, а потом на 20:30. Однако и в 22:20 глава Кремля так и не появился на экранах. А анонс его видеовыступления исчез на государственном российском канале RT и “Первом канале”. По всей видимости, запись обращения Владимира Путина к россиянам покажут утром 21 сентября.

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