Власти Саратовской области подтвердили «громкий хлопок» и «вспышку»

📷 Фото

Опубликовано: 05.12.2022 11:38 , Обновлено: 05.12.2022

Губернатор Саратовской области России Роман Бусаргин прокомментировал информацию СМИ о взрывах на аэродроме с бомбардировщиками в Энгельсе.

Он назвал произошедшее «громким хлопком» и «вспышкой».

«В социальных сетях и СМИ распространяется информация о громком хлопке и вспышке в Энгельсе ранним утром. Хочу заверить, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло», — заявил он, передает телеканал «Саратов 24».

По словам Бусаргина, «поводов для беспокойства нет. Ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал».

И добавил, что информацию о «происшествиях на военных объектах» проверяют силовики.

Кстати, о «взрыве» в Энгельсе написали даже некоторые российские федеральные каналы.

Кстати, как отметил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, аэродром «Энгельс» – одна из важнейших баз ВВС России. Здесь дислоцируются два полка стратегических бомбардировщиков, являющихся частью российской тактики воздушного ядерного сдерживания. Самолеты можно увидеть на Google Earth

Напомним, по данным СМИ со ссылкой на источник, утром 5 декабря по аэродрому с бомбардировщиками в Энгельсе Саратовской области (Россия) ударил беспилотник.

В России под Саратовом беспилотник ударил по аэродрому с Ту-95

К слову, недавно в украинском государственном концерне «Укроборонпром» сообщили, что провели несколько успешных испытаний своего ударного беспилотника с дальностью 1000 км.

Украина успешно испытала боевые беспилотники с дальностью полета 1000 км