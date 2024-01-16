"Давно бы все закончилось" - Путин назвал украинцев "придурками"

Опубликовано: 16.01.2024 19:47 , Обновлено: 04.07.2024

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований 16 января назвал украинцев "придурками". Все из-за противодействия вторжению России и нежелания идти на переговоры на условиях РФ.

«Украина отказалась от переговоров с Россией. Придурки, давно бы все закончилось. Если бы пошли бы на это, все было бы закончено полтора года назад. Это подчеркивает, что они — несамостоятельные», - заявил глава Кремля.

При этом Владимир Путин заявил, что “формула мира” Владимира Зеленского, которая предполагает вывод российских войск, прекращение огня и возвращение Украины в границы 1991 года, это “продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговорный процесс”.

Также президент РФ заявил, что российская армия владеет инициативой на фронтах в Украине. Он также назвал возможность теперь мирных переговоров с Украиной “попыткой побудить отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние полтора года”. По словам Путина, для России “это невозможно”.

В декабре 2023 года в Украине провели опрос, согласно результатам которого, большинство украинцев верят в победу – 88%, 63% из них верят в победу однозначно (в прошлом году было 78%), сомневается в победе только 5% опрошенных.

А 30 сентября 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором Киев официально отказался от переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Зеленский официально запретил переговоры с Путиным

Ранее Телеграф сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский заявил 16 января во время выступления в переполненном конгресс-холле на Международном экономическом форуме в Давосе, что Украина нуждается в помощи в усилиях по восстановлению.

Зеленский назвал Путина «хищником», обвинил Запад в слабости и попросил денег на Международном форуме в Давосе