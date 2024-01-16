Зеленский назвал Путина "хищником", обвинил Запад в слабости и попросил денег на Международном форуме в Давосе

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Опубликовано: 16.01.2024 17:16 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 16 января во время выступления в переполненном конгресс-холле на Международном экономическом форуме в Давосе, что Украина нуждается в помощи в усилиях по восстановлению.

“Каждый из вас может добиться еще большего успеха с Украиной”, - заявил он, добавив, что провел переговоры с президентом Швейцарии о проведении глобального мирного саммита. “Мир должен победить, это должно быть ответом”, - заявил он, вызвав шквал одобрительных аплодисментов.

Также Владимир Зеленский заявил, выступая в Давосе, что хочет увидеть справедливость в отношении России, а не месть. Хотя и напомнил о том, что считает преступлениями россиян в Украине. “Украинский народ никогда не простит Путина и людей, которые совершили этот терроризм, которые отняли время у наших детей, которые были лишены детства”, - заявил он.

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По его словам, должна быть ответственность и последствия. И он отвергает предположение о том, что время на стороне российского президента. “Ни Путин, ни его дети или внуки не будут чувствовать себя спокойно”, - пообещал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский призвал собравшихся не верить в то, что “замораживание войны в Украине” положит конец конфликту.

Он напомнил, что после 2014 года были попытки заморозить войну на Донбассе, что “не удовлетворило аппетиты России”.

“Путин - хищник, которого не удовлетворяют замороженные продукты, - заявил Владимир Зеленский. - Мы должны защищаться… Мы можем победить его на земле, мы доказали это”.

“Ошибка” Запада

Владимир Зеленский заявил, что западные политики ошиблись, когда просили Украину не обострять конфликт с Россией. Он считает, что именно попытки Запада не провоцировать Россию подтолкнули ее к военным действиям в Украине. Из-за “не- обострения” погибли люди, заявил президент Украины.

Затем Владимир Зеленский обвинил западные страны в неэффективных санкциях. “Как вы можете быть довольны санкциями против России, если они не препятствуют производству ракет”, - добавил он, говоря, что каждая запущенная ракета содержит компоненты от союзников Украины.

Зеленский, впрочем, заявил, что, конечно, он благодарен за каждый пакет поддержки, но попросил союзников заставить Владимира Путина “пожалеть о вторжении в Украину”.

“Чем больше денег Путин и его союзники потеряют, тем больше он будет сожалеть об этой войне… Нам нужно, наконец, развеять иллюзию, что глобальное единство слабее ненависти одного человека”, - призвал Владимир Зеленский западные страны ужесточить санкции против России.

Еврокомиссия призвала дать денег Украине

В свою очередь Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, заявила 16 января в Давосе, что Европа должна продолжать поддерживать Киев, напомнив о необходимости “предсказуемого” финансирования.

“Мы должны продолжать укреплять их сопротивление. Украинцам нужно предсказуемое финансирование в течение 2024 года и далее. Им нужны постоянные поставки оружия, чтобы защитить Украину и вернуть принадлежащую ей по праву территорию. Им нужны возможности для сдерживания будущих нападений России. И им также нужна надежда. Им нужно знать, что своей борьбой они заслужат лучшее будущее для своих детей. И лучшее будущее Украины называется Европой”, - заявила европейский политик.